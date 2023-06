Dursun Özbek tek tek açıkladı!

STADYUM SPONSORLUĞU NE OLACAK?

"Stadyum sponsorluğuyla ilgili 5 markayla görüşüyoruz. Stadyum ve forma göğüs sponsorluğu için görüşmeler var. Stadyum için 5 kurumla görüşüyoruz. Forma için 3 tane çok ciddi firma var. Bir kısmı uluslararası, bir kısmı yerli. Her iki sponsorluk görüşmesinde. Her iki sponsorluğu yapmak isteyen var aralarında. Netice alınmamışken isim konuşmak, rakam vermek yanlış olur. Hem stadyum, hem forma için taraftarlarımızın, Galatasaray'ı sevenlerin 'Helal olsun' diyecekleri bir iş yapmak istiyoruz. Stadyum isim sponsorluğu 5 yıllık olacak. Formada ise opsiyon vererek gitmek istiyoruz, 1 artı 1 artı 1... Aşağı yukarı her gün belli bir zamanı buna ayırıyoruz. Sezon başlamadan inşallah bu iş bitecek"