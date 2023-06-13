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Dursun Özbek tek tek açıkladı!

Şampiyon Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, YouTube üzerinden yayınlanan programda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Şampiyonluğu değerlendiren Özbek, sarı-kırmızılıların mali durumundan tesisleşmesine, şampiyon takımdan transferlere dair birçok konuda soruları yanıtladı

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  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, YouTube üzerinde yayın yapan Spor Gecesi Digital'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in sözlerinden öne çıkanlar...

    İKİ DÖNEM BAŞKANLIK DEĞERLENDİRMESİ

    "İki tane farklı başkanlık yaşadım. İlk başkanlık, Galatasaray camiası çok büyük bir camia... Beklentiler çok yüksek. Duygun Ağabey döneminde başkanlık yardımcısıydım. Şampiyon olduk. O bir yarım sezondu. Ünal Başkan ayrıldıktan sonra ekim kasım ayında göreve geldik. Bir yarım sezonu başarıyla tamamladık. O gün yönetimde konuştuğumuzda mutlaka içimizden bir yönetim çıkarmak isterdik, öyle de yaptık. Galatasaray'da başkanlık, çok kolay bir görev değil. Bizim elbette ki o dönemde büyük hatalarımız oldu. Özellikle bazı transferlerde... Transfere ilgi gösterdik ama doğru seçimler yapamadık. Bunun acısını sezon içinde çektik. Zor bir dönem oldu. Ondan sonraki sene, birinci senenin tecrübesiyle güzel transferler yaptık. UEFA'dan talihsiz bir ceza aldık. Başarımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri UEFA'dan gelen Avrupa kupalarına katılma cezasıydı. Bizi, seyirciyi demotive etti. O dönem Galatasaray, 15 bin kişiye oynadı. O cezayı engelleyemedik. Bizden önceki dönemden ötürüydü ama bize denk geldi o ceza. Bu ceza nedeniyle 2016 zor geçti. 2017'de iyi bir transfer sezonu geçirdik. Çok kuvvetli bir takım kurduk. Fatih Hoca'yı getirdik. İlk yarı sonunda liderdik ya da kafaya güreşiyorduk."
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    İLK DÖNEMİNDE NEDEN SEÇİME GİTTİ?

    "Seçime gitme nedenimiz, finansal ihtiyaçlar için hazırlıktı. Yönetimlerin sürekliliği, devamlılığı da esas. Erken seçime gitmekle 2017'de yakalayacağı şampiyonlukla birlikte finansal açıdan rahatlık getirmek istememdi. Ancak, genel kurul üyelerince yanlış anlaşıldım. Farklı maksatla yapmak istediğimi düşündüler ama öyle değildi. Genel kurulun aldığı kararın başımızın üstünde yeri var. 2017'de kurulan takım, son derece başarılı oldu. 11 tane transfer yaptık. Yepyeni bir takımdı. Hepsi sahadaydı. O takım peş peşe 2 şampiyonluk aldı. Rahmetli Mustafa Başkan'ın dönemine denk geldi. Galatasaray'da senin benim dönemim olmaz. Ben takımı kurdum, rahmetli Mustafa Başkan göreve geldi ve orada şampiyon oldu. Bizim sevincimizden bir eksilme olmadı. Kazanan Galatasaray oldu. O oyuncular, transfer bedellerinin üzerinde satıldı."
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    NEDEN ADAY OLDU?

    "Son seçimlerden evvel, 2 tane aday vardı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile konuştum. Geliyorlar, sağolsunlar, nezaket açısından, 'Başkanım seçime gidiyoruz, ne diyorsun?' dediler. Her ikisine de 'Galatasaray'ı yönetmek için bir defa finansal yapıyı düzeltmek için projeler lazım.' dedim. Metin ile beraber seçime girmiş, kaybetmiştik. 'Projelerin vardı, devam ettirelim' dedi. 'Ben destek olurum da desteğin mahiyeti farklı' dedim. Eşref de dedi, 'Galatasaray'ın çıkışı gayrımenkulde, destek verir misiniz?' dedi. 'Elbette' dedim. Projelere destek vermekten sakınmam. Süreç içerisinde konuşuyoruz, irtibat halindeyiz. Arkadaşlarımın bazılarına Metin'in yönetimine gir dedim, bazılarına Eşref'in yönetimine dedim. Onlar da yönetimlerine yazdı. Süreç öyle bir gelişti ki, şunu gördüm, hem Eşref hem Metin, tek başlarına bugünkü kadrolarıyla Galatasaray'a çok büyük bir fayda sağlayamazlardı. Onun üzerine, 'Senin yönetiminde de, benim yönetiminde de arkadaşlarım var, gelin birleşin. İkinize de destek verdim. Tek aday olarak çıkın. Projeler için ben gereken desteği vereceğim. İkiye bölününce çok başarılı olunacağını düşünmüyorum.' dedim"
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "Bu çağrıyı Metin kabul etti. Eşref'e de çağrı yaptım. 'Gel, beraber seçime girelim' dedim. Belli ki bir eksiklik var. Eşref kabul etmedi. 'Başkan hangimiz olacak' dedi. 'Eşref, böyle bir soru olmaz' dedim. Girmeye karar verdim o tavırdan sonra. Metin benle beraber seçime girmeyi kabul etti. Erden, bana devamlı baskı yapıyordu 'Beraber seçime girelim' diyordu. Listelere gir diyordum. Erden 'Sen girmezsen girmem' dedi. Erden'e o zaman 'Gel haydi' dedim. Galatasaray için çalışan bir kişi Erden, çok önemli bir kişi. İstediğimiz takımı kurdu. Sezonun seyrinde herkes yakından takip etti"
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "YILLIK 400 MİLYON EURO"

    "Harcamalarımızın bir kısmı euro, bir kısmı Türk lirası. Yıllık 400 milyon civarında oyuncular, deplasman masrafları falan var. Galatasaray'ın 400 milyon euro civarında bütçesi var. Çok büyük para. Ayda 30 milyon TL civarında personel giderleri var, SSK'sı falan. Milyarı geçen bütçeyi yönetiyoruz. Galatasaray'ı sıfırlama noktasına getirebilsek borçlar açısından, çok rahat yönetilir bu gelirle. Borçlar açısından faizler de değişecek. Faiz yüzde 10 şu an, faiz yüzde 20 civarına çıkacak diyorlar. Yüzde 20'ye çıkınca 1 milyara yakın faiz ödeme durumu var. 1 milyar bütçe, 1 milyar da faiz ödeme... Düşünebiliyor musunuz durumu?"
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "CÜZDAN BOŞALDI"

    'Cüzdan' olayı amacını aşan şekilde yorumlandı. Kapalı bir toplantıydı soru. 'Para nerede' diye etrafa bakarlarken ben de cüzdanı çıkardım. O görüntüden pişman değilim ama farklı yorumlandı. Cüzdan hala dolu değil, boşaldı. Galatasaray Spor Kulübü, Bankalar Birliği'ne olan 2 milyar 200 milyon ana para ve 500 milyon faiz borcunu bir an önce ödemeli. 2024 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği anlaşmasındaki borç ödenecek."
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    FLORYA PROJESİ NE DURUMDA?

    "Florya projesinin ruhsat aşamasındayız. Kemerburgaz'ı bitirmeye çalışıyoruz ki, Florya'yı taşıyalım. Hedef noktamız 2024 Mayıs'a kadar bu anlaşmadan çıkmak zorundayız. Faizlerin nereye gideceği belli değil. Merkez Bankası bu ayın 20'sinde falan toplanacak, politika faizini tespit edecek. Yüzde 20-25'ten bahsediyorlar programlarda. Yüzde 10'da 400 milyon iken 25'te 1 milyar yapar. Sadece Galatasaray değil, hiçbir kulüp ödeyemez bunu. Biz bu projeleri yaparken Bankalar Birliği'ne gidip anlattık. Dedik arkadaş, arsa bu, TKSB'nin raporu bu. Burası kaça satılır, alınır burada, fizibilite bu. Buna bak, ben buna göre konuşuyorum. Gayrımenkuller zaten ipotekli borç nedeniyle."
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "Biz bir şey hayal ediyoruz, Florya'yı yapar satar borcu öderiz diyoruz. Rakamı telaffuz etmek istemiyorum, yanlış anlaşılıyor. Bizim verdiğimiz fizibilitede demişiz ki atıyorum 100 lira gelir olacak demişim. Bankalar Birliği, kendisi de bir fizibilite yapmış. Bizim 100 dediğimiz yere onlar 120 dedi. Böyle olunca söylediğiniz değer kazanıyor. İnsanlara güven veriyorsun. Proje getirince de adamlar, biz de denetlettik adamın dediği doğru diyorlar. İnşallah, Allah yolumuzu açık edecek. Seçime gitmeden bu işi çözmeyi istiyoruz."
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "GALATASARAY, FLORYA'YI SATIN ALDI"

    "Florya Tesisleri, Galatasaray'ın kamp yaptığı, antrenman yaptığı tesisler. Bir kısmı tapulu malı, bir kısmı da Milli Emlak'tan ecrimisil ödemek suretiyle kiralanmış. Devlete ait bir arazi. Devlete ait bu arazide, devlet Galatasaray'a gelip 'Ey Galatasaray, ben proje yapacağım, sen buradan çık' demez. Hiçbir kulübe demez. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tesisleri, kamunun böyle verdiği tesisler. İlk defa bir kulüp, kendi antrenman yaptığı tesislere 1 milyar 85 milyon lira artı KDV kuru para ödeyerek satın aldı. Bu Galatasaray'ın anasının ak sütü gibi helal"
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "FENERBAHÇE 40, BEŞİKTAŞ 27 AÇIKLAMA YAPMIŞ"

    "Rakamlar ortada. Fenerbahçe 40 küsür açıklama yapmış, Beşiktaş 27, Galatasaray 13 tane. Bir yerde Galatasaray camiasında bir iklimi değiştirdik. Barış ve sevgi iklimi getirdik. Kulüpler Birliği'nde de aynı şeye çabalıyorum. Dün bir şey söylüyorsun, bugün sarılıyoruz. Birbirimizi kırmayalım noktasında konuştum. Böyle bir ortamı inşallah Kulüpler Birliği'nde de yakalayabiliriz. Orası Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için kuruldu. Bu şekilde ifadelerle bunu yapamayız. Fenerbahçe'nin bizi alkışlamasını bekledim. Netice biz Avrupa ülkesiyiz ve Avrupalılar ile mücadele ediyoruz. Orada usul olmuş bazı şeylerin, Türkiye'de de olması lazım."
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    STADYUM SPONSORLUĞU NE OLACAK?

    "Stadyum sponsorluğuyla ilgili 5 markayla görüşüyoruz. Stadyum ve forma göğüs sponsorluğu için görüşmeler var. Stadyum için 5 kurumla görüşüyoruz. Forma için 3 tane çok ciddi firma var. Bir kısmı uluslararası, bir kısmı yerli. Her iki sponsorluk görüşmesinde. Her iki sponsorluğu yapmak isteyen var aralarında. Netice alınmamışken isim konuşmak, rakam vermek yanlış olur. Hem stadyum, hem forma için taraftarlarımızın, Galatasaray'ı sevenlerin 'Helal olsun' diyecekleri bir iş yapmak istiyoruz. Stadyum isim sponsorluğu 5 yıllık olacak. Formada ise opsiyon vererek gitmek istiyoruz, 1 artı 1 artı 1... Aşağı yukarı her gün belli bir zamanı buna ayırıyoruz. Sezon başlamadan inşallah bu iş bitecek"
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "BENDEN SONRA ERDEN BEYİ İSTERİM"

    "Ben Erden'in babası yaşındayım. Erden'i çok seviyorum. Tasavvuf yönü çok kuvvetli. Tasavvufta el öpme bir anane. Ben de imtina ederim, elimi çekerim ama çocuk seve seve yapıyor. El öpme, sevgi ikliminin tezahürü. Böyle birliktelik olmasa başarıyı mümkün değil yakalayamazsınız. Benden sonra Erden Timur'un başkan olmasını isterim. Ayrımcılık yapmak istemiyorum. Yönetim içinden bir aday çıkacak. Erden Timur da bu manada çok çabuk gelişti. Galatasaray'da başkanlık yapmak için camianın içini bilmek lazım. Siyasi bir koltuk, oyla seçiliyorsunuz. Erden başkanlığı hak ediyor. Hazırladığımız projeler var beraber. Bu projelerin selameti için bir sonraki dönemde kabul ederse Erden başkanlık yapmalı, niyeti de var"
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "ICARDI BİR TRANSFER BAŞARISI"

    Mauro Icardi, bir transfer başarısı. Düşünün ki, Icardi'nin yıllık maaşı 750 bin euro. Icardi, 8 milyon euro'ya oynadı ama Galatasaray'ın payı 750 bin euro'ydu. Bir transfer başarısı. Uyumu da çok iyi oldu, çok yakıştı. Kısmen tereddüt vardı. PSG'den çıkıp geliyor. Orada üst düzey oyuncular var. Oradaki başarı çizgisi farklı, Galatasaray'a gelince farklı bir takım ve ülke. Icardi, kısa sürede bu görüşümüzü ortadan kaldırdı. Efendiliği, beyefendiliği, hatırşinas olması çok önemli. Son derece kibar, yeri gelince sert. Soyunma odasında falan son derece aktif bir oyuncumuz. Galatasaray'a bu sezon çok yakıştı. İnşallah önümüzdeki sezon Icardi'nin transferi için çok çaba sarf ediyoruz."
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "SUUDİ ARABİSTAN İLE YARIŞAMAYIZ"

    "Galatasaray'ın verdiği paralarla, Suudi Arabistan'ın vereceği paralar eşit değil. Yarışmak mümkün değil. Icardi'nin Galatasaray'da oynamasını teşvik edecek husus, Galatasaray camiasının büyüklüğü. Suudi Arabistan'daki bir takımın camiası nedir, ne kadardır? Galatasaray bambaşka bir yer. Futbolcular, hassas kişilerdir. Galatasaray taraftarı, Icardi'yi ne kadar çok sevdiğini şarkıyla anlatıyor. Arabistan'da aynı şeyi bulabilir mi? Türkiye dışında herhangi bir yerde bulamaz. Giderken Icardi ile vedalaşmadım. Poker masasında ben niye elimi açayım. Israr ediyorsunuz, ben niye elimi açayım. Taraftar şuna inansın; biz Icardi'yi transfer etmek için işi bu kadar kapalı tutuyoruz. Taraftar, genel kurul, ben istiyorum, torunlar istiyor. Erden büyük çaba sarf ediyor. Bunun olması için çok konuya giremiyorum."

     
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    ICARDI TRANSFERİ İÇİN SPONSOR GÖRÜŞMELERİ...

    "Icardi transferini yapmak için 3 sponsorla görüştüm. Olma aşamasında. Destek istiyoruz, onlar da verebileceklerini söylediler. B planımız var. İsim vermem, yok. Bu ısrarlı sorular, taraftar nezdinde yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyor. 'İsim ne, isim ne?' dersen, isim vermek kulübün aleyhine. İnsanların nasıl sataştığını az önce gördük. Galatasaray'ın menfaatini ön planda tutmak istiyorsak, transfer işi bitmeden konuşuluyorsa yüzde 50 sakatlanıyor. Icardi, yapmak istediğimiz önemli şeylerden bir tanesi. Yeter ki Icardi, Türkiye'de oynamak istesin. Takımın çimentosu."

     
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "Orta sahada özellikle çok iyi konuştuğumuz transferler var. Eksiklerimiz itibarıyla, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak istiyorsak takviye yapmamız lazım. 4'ü Türk, 4'ü yabancı kiralık oyuncu geri dönüyor. Bunlarla ilgili tasarruflar belli değil. Altyapıdan aldığımız oyuncular var. Onları da geliştirmek istiyoruz. Transferini beklediğimiz oyuncular var. Yurt dışına transfer yapabilecek oyuncu var yani. 4-5 oyuncuya iyi teklif var. Bunların olması halinde transfer politikası değişiyor. Tüm oyuncuları elinde tutarsan 4 oyuncu lazım, giderse 6-7 lazım gibi. Bunun matematiği bu  zamanlarda yapılıyor. Kiraya giden oyuncuların gelmesiyle olay farklı bir boyuta gelecek. 14 yabancı sınırı var. 4 tane geri dönüyor. Yabancıyı tribünde tutmak gibi bir lüksümüz yok. Çok hassas bir matematik var. Buna bağlı olarak çalışmalar yapıyor. Ben seni gönderdim demekle futbolcu gönderemiyorsun. Mutlaka bir mali yük geliyor. Bunlar farklı şeyler. Bu matematiğe çalışıyoruz. Kaç oyuncu transfer dediğiniz zaman, işi anlatıyorum ben."
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "Takım aritmetiği yapmak için sınırlar, kısıtlar var. Mali yapıyı da düşünmek lazım. FFP var. Bugün ben 5-7 oyuncu transfer ediyorum demek doğru değil. Kiralıklarımız dönecek. Gidecek oyuncular olacak. Bunların hepsi aritmetik için parametre. Ayrıca, euro da 25 lira. Faiz artacak. Nasıl altından kalkacaksın? Bizim niyetimiz kampa transferlerin büyük kısmını bitirerek gitmek istiyoruz. Transfer 26 Haziran'da başlıyor, kamp yakın tarihte. Yüzde 80 iddialı bir takım var. 7-8 Temmuz gibi Avusturya'ya gideceğiz. Çabuk davranmak istiyoruz. Takımla kamp yemeyen oyuncu, ligin 8-10 haftasında performans olarak düşük oluyor. Elimizi çabuk tutmaya, süratli hareket etmeye çalışıyoruz."

     
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "TALISCA LİSTEMİZDE DEĞİL"

    "Talisca listemizde değil. Bildiğim kadarıyla değil. Transfer olaylarını Erden kovalıyor. Ancak, uzun süre işinden uzak kaldı. Bir işine gidiyor, bir kulübe geliyor. Yarın da Gaziantep'e gidecek. Transfer olayını beraber yürütüyoruz, paylaşıyoruz. İşin birçok yönü var. Hoca var, finansal yön var. Büyük gayret sarf ediyor Erden. Talisca benim bilgim dahilinde değil ama belki Erden'in listesinde var"
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    KİMLER SATILACAK?

    "Morutan ile ilgili Pisa'dan bir şey gelmedi. Hepsi geri dönecek. Satın alma opsiyonuyla ilgili hiçbir kiralık oyuncuda bir şey yok. 

    "Boey, Nelsson, Zaniolo satışları..."

    "Öyle konuşuyorsunuz ki, Galatasaray'ı topyekün satacağız yani. Boey'i belki satmayız. Haraç mezat herkesi satacak mıyız? (1'e aldınız, 18'e satacaksınız sözü üzerine) Sanane ya biz kaça satarsak satarız."
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "ADA'YI YAKINDA AÇARIZ"

    "İnanır mısınız, bir problemi çözdüğümüz zaman mutluluk stadyumun dışına taşıyor, o kadar seviniyoruz. Allah mahcup etmesin. Aynı şevkle devam edeceğiz. Kemerburgaz'ı yapıyoruz, inşaat ortaya çıktı. Mecidiyeköy'ün satışını aşağı yukarı tamamladık. 1.5 milyar lira oradan hasılat. Ada'yı yakında açıyoruz, bir kısmı bitti. Belli eziyeti çekip, keyfini sürmek de var. Ben orada değilim. Dar zaman dilimi için gelmişiz. Söylemlerim var. Kulübün ihtiyaçlarını biliyorum. 7-8 senedir yönetimdeyim. Olmazsa olmazı Galatasaray'ın var, bu pozisyondan çıkması lazım. O ki bu koltukta oturuyorsam, görevim bunu halletmek. Önceliğim bu. Allah nasip etsin, tekrar bu koltuğu nasip etti. Bir daha başkanlığa gelmemin tecrübesiyle, adım gibi görüyorum Galatasaray'ın 1-2 sene içinde nereye geleceğini. Ne yaparsam ne olacağını kestiriyorum. Faiz yüzde 25'e çıkarsa, ki olası, Galatasaray'ın her sene ödeyeceği para 1 milyar TL. Buna can dayanmaz kardeşim. Bunu taşımak mümkün değil. Naklen yayın geliri düşmüş nereye, euro çıkmış nereye."
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "MEHMET BÜYÜKEKŞİ'Yİ DESTEKLEYECEĞİZ"

    "Mehmet Büyükekşi için imza verdik. İkinci bir aday da çıkabilir. Sayın Büyükekşi'ye geçen seçimde de, bu seçimde de koşulsuz destek verdik, koşulsuz. Burasını önemsiyorum. Çünkü Mehmet Büyükekşi, son derece pozitif bir adam. Ticaret erbabı, düzgün bir kişiliği var. Makbul bir kişilik. Çok enerji alıyorum kendisinden. TFF'yi yönetmek de çok kolay değil. Süper Lig'de 18-19 takım, alt liglerde birçok takım. Sayın Büyükekşi, birinci yılda bunların hepsi gördü. TFF ile yapılan kavgayı şöyle algılamamak lazım; hepsi yapıcı mahiyettededir. Benim düşüncemi aktarmam, reaksiyonumu,  isyanımı aktarmam lazım. TFF'nin de aynı hatanın içine düşmemek için çaba sarf etmesi lazım. Sayın Büyükekşi şu an bu çabada. Kendi kadrosu ve kurullarını çok daha dikkatli kuracaktır. Sıkıntısını çekti bu sene. Önümüzdeki 4 yılda daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Galatasaray olarak Büyükekşi'yi destekleyeceğiz"

     
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "LALE ORTA'YI, BÜYÜKEKŞİ'YE SORMAK LAZIM"

    Lale Orta'yı Büyükekşi'ye sormak lazım. Erden sağolsun, istatistiklerle MHK'nin hatalarını onlara gönderiyor. Mehmet Büyükekşi, iyi bir insan ve yetişmiş ticaret ehli bir insan. Dolayısıyla bu olaylardan, çalkantılardan belli seviyelerde şey yapmıştır; tekrarlanmaması için gerekeni yapacaktır. Lale Orta, Fenerbahçeli bir kurumda çalışıyor, oradan maaş alıyor falan. Bunlar bildiğimiz şeyler. Dursun Özbek'in şirketinde bordrolu çalışan bir MHK başkanı olamaz. Lale Orta'nın performansından, Büyükekşi'ye yaşattığı sıkıntılardan Büyükekşi memnun mudur? Eğri oturup doğru konuşalım. Bu kadar olaylar yaşanmış, sıkıntılar olmuş, bunların hepsi alınacak dersler mahiyetinde. Ders almak yanlış oldu, öyle kullanmadım. Yani sıkıntı yaratan bir durum olduğuna göre, sıkıntının büyüğünü de tüm takımlarla yaşamış biri. Aynı hatayı tekrar yapmak akla ziyandır. Aynı sıkıntıları tekrar yaşayacağı belliyken yapmaz."

     
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "YUSUF GÜNAY, TFF YÖNETİCİSİDİR"

    "Yusuf Günay, TFF'nin yönetim kurulu üyesidir. Galatasaray ile bir ilişkisi yok. Yapılan tenkitin bizimle ilişkilendirilmesine itiraz ettim. Yusuf Günay'ın şu anda görev yaptığı yer TFF. O soruya, o söyleme TFF cevap vermeliydi. Bizim cevapladığımız kısım, olayın içine bizim katılmamız. Biz o kısmından alıntı yaptık. Çirkin bir açıklamaydı. İnsanı rencide eden, rahatsız eden bir açıklamaydı baştan sona. İnsanın aklıyla alay ediyorlar. Sanki biz hangi takımın, kimin ne yaptığını bilmiyoruz, hiçbir şeyden haberimiz yok. Onlar her şeye vakıflar, üst perdeden onu aşağılayarak falan. Kulüpler Birliği'nde bunu söyledim, yapmayın, bir faydası yok dedim. İşi azdırırsan insanları teşvik ediyorsun.""
  • Dursun Özbek tek tek açıkladı: Icardi transfer, stat sponsorluğu, Florya ve Ada'da son durum, Erden Timur, Talisca, Okan Buruk...

    "OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ UZADI"

    "Okan Buruk'un sözleşmesindeki artı 1 opsiyonu, 2024'te görev süremizin bitiyor olması. İlk defa teknik direktörlük yapmıyor Okan Buruk. Kupalar kazandı Akhisar'da, Başakşehir'de. Altyapıdan yetişmiş biri. Süper Lig'in son 20 senesine bakınca, sadece Zico şampiyon olmuş yabancı. İstatistikler yanıltmaz. Okan'a çok inandık. Son derece Galatasaray'a layık biri. Çok iyi bir seçim yaptığımızı görüyorum. Sözleşmesindeki opsiyonu kullandık. Bizim görevimiz de bu sene bittiği için, öyle. Ankaragücü maçından evvel kullandık opsiyonu."

     

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