Dursun Özbek tek tek açıkladı!

KİMLER SATILACAK?

"Morutan ile ilgili Pisa'dan bir şey gelmedi. Hepsi geri dönecek. Satın alma opsiyonuyla ilgili hiçbir kiralık oyuncuda bir şey yok.

"Boey, Nelsson, Zaniolo satışları..."

"Öyle konuşuyorsunuz ki, Galatasaray'ı topyekün satacağız yani. Boey'i belki satmayız. Haraç mezat herkesi satacak mıyız? (1'e aldınız, 18'e satacaksınız sözü üzerine) Sanane ya biz kaça satarsak satarız."