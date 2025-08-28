Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyon Ligi kura çekimin ardından takımın transfer gündemine dair konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 20:35 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:35
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyon Ligi kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.

        "1-2 TANE EKSİK KALDI"

        Transfer konusuna değinen Özbek, "Transfer sezonunun sonuna geliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ideal kadromuzun büyük kısmını oluşturduk. 1-2 tane eksik kaldı. Onları en kısa sürede bitireceğiz. Başarılı kadroyu koruduk, nokta transferler yaptık. Başarılı bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

