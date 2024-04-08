Dursun Özbek'ten Uğur Dündar'a cevap

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eray Yazgan'ın yaptığı açıklamaların arkasında olduklarını belirterek, Uğur Dündar'ın doğruları savunması ve nefret dilinden uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan için yaptığı açıklamalara cevap verdi. Dursun Özbek konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Genel Sekreterimiz Eray Yazgan'ın kulüp resmi sitesinde yayınlanan açıklamaları başta ben olmak üzere Galatasaray yönetim kurulunun tüm üyelerinin fikirlerini ifade etmektedir. Sayın Uğur Dündar'a başkanıyla arasının bozulmasından korkmadan, doğruları savunmasını ve nefret dilinden uzaklaşmasını tavsiye ederim" dedi.