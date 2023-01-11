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Haberler Gündem Dürüm içinde uyuşturucu! Polisin dikkatinden kaçmadı
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Gözaltındaki arkadaşlarına getirdikleri çiğ köfteden uyuşturucu hap çıktı

Şişli Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan arkadaşlarına çiğ köfte dürüm içerisinde uyuşturucu ulaştırmak isteyen 2 kişi, gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Dürüm içinde uyuşturucu! Polisin dikkatinden kaçmadı
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İHA

Şişli Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri aranması olan bir şahsı gözaltına alarak nezarethaneye koydu. Arkadaşları ise bağımlı olan şahsa çiğ köfte dürüm içerisinde uyuşturucu hap ulaştırmak istedi. Polis, şahısların hareketlerinden şüphelenmesi üzerine dürümde yaptığı incelemede dürüm içerisine gizlenmiş 2 adet hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 23 Haziran saat 23.00 sıralarında bir suçtan aranan şahsı gözaltına aldı. Şahıs, ertesi gün adliyeye sevk edilmek üzere nezarethaneye konuldu. Şahsın gözaltında olduğunu öğrenen arkadaşları A.S. ve Y.B., ona yemek getirdiklerini söyledi.

ÇİĞ KÖFTE DÜRÜM İÇİNDE UYUŞTURUCU

Gözaltındaki şahıslara kumanya verildiğini ve dışarıdan yiyecek ile içecek kabul edilmediğinin söylenilmesine rağmen şahıslar, getirdikleri yiyeceğin gözaltındaki arkadaşlarına teslim edilmesinde ısrar etti. Bu ısrar sebebiyle şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, üst aramalarını yaptı. Şahısların tedirgin olduklarının görülmesi üzerine getirdikleri çiğ köfte dürüm polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan incelemede çiğ köfte içerisinde sarılı vaziyette ve şeffaf poşet içerisinde 2 adet kırmızı beyaz renkte uyuşturucu madde ele geçirildi. Hapların sorulması üzerine ise Y.B. isimli şahıs, dürümü Feriköy bölgesinde bir çiğ köfteciden aldıklarını ve aldıktan sonra içerisine hapı kendilerinin koyduğunu söyledi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Bu şekilde çiğ köfteyi alıp A.S. ile birlikte emniyette gözaltında bulunan arkadaşlarına getirdiklerini itiraf etmeleri üzerine iki şahıs gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyette “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılık makamına getirilen iki şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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