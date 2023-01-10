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Durum zarfı nedir, ne demek? Durum zarfı örnekleri

Türkçede fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan sözcüklerin anlamlarını farklı yönlerden etkileyen ve o kelimeleri niteleyen, belirten ve derecelendiren sözcüklere zarf adı verilmektedir. Zarflar, bir cümle içinde genellikle zarf tümleci görevinde bulunan ve görev ile anlam bakımından durum ile zaman zarfları olmak üzere ikiye ayrılan kelimelerdir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Durum Zarfı Nedir, Ne Demek? Durum Zarfı Örnekleri
HABERTURK.COM

Hal ve tavır bildiren zarflar olarak tanımlanan durum zarfları, eylemin nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir. Kendi içinde de farklı türlere ayrılan durum zarfı sorusu nedir? Durum zarfına hangi soru sorulur? İşte, tüm detaylar…

Durum Zarfı Nedir?

Durum ya da bir başka ifadeyle hal zarfları; fiillerin durumlarını anlatan ve cümle içindeki eylemin nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir. Neredeyse bütün niteleme sıfatları bir cümle içinde zarf görevinde de bulunabildikleri için durum zarflarının sayıları oldukça fazladır. Durum zarfları kendi içinde 7 ayrı başlık altında sınıflandırılmaktadır:

  • Niteleme Zarfları
  • Kesinlik Zarfları
  • Yineleme Zarfları
  • Olasılık Zarfları
  • Yaklaşıklık Zarfları
  • Üleştirme Zarfları
  • Sınırlama Zarfları

Niteleme Zarfları: Fiil ve fiilimsilerin yapılışını bildiren ve nasıl sorusuna cevap veren zarflardır. Ayrıca niteleme sıfatlarının çoğu bir cümle içinde niteleme zarfı olarak da kullanılabilir:

  • Böyle gelmiş, böyle
  • Eğri oturup doğru konuşalım.
  • Ne güzel konuşuyorsun.

Not: Bir cümle içinde –ce ve –le eki almış sözcükler niteleme zarfı görevinde bulunabilirler:

  • Dün sabah arabamı güzelce yıkadım.
  • Ailem başarılarımı gururla karşılıyor.

Not: Cümlede yer alan zarf fiiller, yansımalar, ikilemeler ve deyimler niteleme zarfı görevinde bulunabilirler:

  • Arkadaşıyla konuşa konuşa yürüyordu.
  • Basamakları teker teker çıkmalısın.

Not: İsimler de cümle içinde niteleme zarfı olarak kullanılabilirler:

  • O, bu hayatı yiğit yaşadı.
  • Teni gül

Kesinlik Zarfları: Fiillerin ve fiilimsilerin yapılışına kesinlik anlamı katan zarflardır. Başlıca kesinlik zarfları; elbet, şüphesiz, ne olursa olsun, elbette, mutlaka, kuşkusuz, eninde sonunda, er geç, hiç, asla, hiç mi hiç gibi sözcükler ya da kelime gruplarıdır.

  • Yarın akşam kesin
  • Elbet bir gün buluşacağız.
  • Ben sevdiğim insanları hiç
  • Çalışmalarının karşılığını mutlaka alacaksın.

Yineleme Zarfları: Daha önce gerçekleşen bir fiilin, tekrarlandığını belirten zarflardır. Cümle içinde kullanılan başlıca yineleme zarfları ise yine, ikide bir, bir daha, kimi kez, tekrar, ara sıra, bazen, bazı bazı, sık sık gibi sözcüklerdir.

  • Bunu sana bir daha söylemeyeceğim.
  • Sabah okula tekrar gideceğim.
  • Ayaklarım yine çok ağrıyor.
  • İkide bir karşıma çıkıyor.

Olasılık Zarfları: Fiillerin anlamına olasılık katan zarflardır. Cümle içinde kullanılan başlıca olasılık zarfları; galiba, ola ki, sanırım, herhalde, belki, bakarsın, tut ki, varsayalım, say ki, tahminen gibi sözcüklerdir.

  • Say ki bunu sana söylemedim.
  • Tut ki arayacağı tuttu.

Not: Yeterlilik fiilleri (-ebilmek, -abilmek) olasılık anlamı taşıdığı için, bu fiillerle olasılık zarflarının aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.

  • Belki yarın sana geliriz. (Doğru)
  • Belki yarın sana gelebiliriz. (Anlatım Bozukluğu)

Yaklaşıklık Zarfları: Fiillerin anlamını etkileyen, ayrıca miktar ve zaman zarflarına yaklaşıklık anlamı katan zarflardır. Bu zarflar, cümleye tam değil, ona yakın, biraz fazla gibi anlamlar kazandırır.

  • Aşağı yukarı 3 gündür aramadı.
  • Hemen hemen bir haftadır uğramıyor.

Üleştirme Zarfları: Üleştirmeli sayı kelimelerinin genellikle ikileme biçiminde fiil ve fiilimsilere yönelik olarak kullanılmasıdır.

  • Öğrencileri içeri ikişer ikişer aldılar.
  • Teker teker geçer otoban çizgileri.

Sınırlama Zarfları: Fiillere ölçü ve zaman bakımından bir sınırlandırma getiren sınırlama zarflarının başlıcaları; en erken, en geç, en az, en çok, ancak gibi sözcüklerdir.

  • En geç 1’de ordayım.
  • Trafik yüzünden ancak

Durum Zarfına Hangi Soru Sorulur?

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerinin, cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de durum zarfı sorusu nedir sorusudur. Bir durum zarfını cümle içinde saptanabilmesi için fiile sorulması gereken soru nasıl sorusudur.

Durum Zarfı Ekleri

Durum zarfları eklerden daha çok sözcüklerle ifade edilebilen kelimelerdir. Cümle içindeki durum zarfları bir cümlede, eyleme sorulacak nasıl sorusuyla kolaylıkla bulunabilmektedir.

Durum Zarfı İle İlgili Cümleler

  • Çocuk hıçkırarak ağlıyordu.
  • Tren, raylar üzerinde ağır ağır
  • Bana söylediklerini asla
  • Eğer istersen yarın yine
  • Öğrenciler ikişer ikişer yürüdüler.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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