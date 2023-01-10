Kesinlik Zarfları: Fiillerin ve fiilimsilerin yapılışına kesinlik anlamı katan zarflardır. Başlıca kesinlik zarfları; elbet, şüphesiz, ne olursa olsun, elbette, mutlaka, kuşkusuz, eninde sonunda, er geç, hiç, asla, hiç mi hiç gibi sözcükler ya da kelime gruplarıdır.

Niteleme Zarfları: Fiil ve fiilimsilerin yapılışını bildiren ve nasıl sorusuna cevap veren zarflardır. Ayrıca niteleme sıfatlarının çoğu bir cümle içinde niteleme zarfı olarak da kullanılabilir:

Durum ya da bir başka ifadeyle hal zarfları; fiillerin durumlarını anlatan ve cümle içindeki eylemin nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir. Neredeyse bütün niteleme sıfatları bir cümle içinde zarf görevinde de bulunabildikleri için durum zarflarının sayıları oldukça fazladır. Durum zarfları kendi içinde 7 ayrı başlık altında sınıflandırılmaktadır:

Hal ve tavır bildiren zarflar olarak tanımlanan durum zarfları, eylemin nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir. Kendi içinde de farklı türlere ayrılan durum zarfı sorusu nedir? Durum zarfına hangi soru sorulur? İşte, tüm detaylar…

Yineleme Zarfları: Daha önce gerçekleşen bir fiilin, tekrarlandığını belirten zarflardır. Cümle içinde kullanılan başlıca yineleme zarfları ise yine, ikide bir, bir daha, kimi kez, tekrar, ara sıra, bazen, bazı bazı, sık sık gibi sözcüklerdir.

Bunu sana bir daha söylemeyeceğim.

söylemeyeceğim. Sabah okula tekrar gideceğim.

gideceğim. Ayaklarım yine çok ağrıyor.

çok ağrıyor. İkide bir karşıma çıkıyor.

Olasılık Zarfları: Fiillerin anlamına olasılık katan zarflardır. Cümle içinde kullanılan başlıca olasılık zarfları; galiba, ola ki, sanırım, herhalde, belki, bakarsın, tut ki, varsayalım, say ki, tahminen gibi sözcüklerdir.

Say ki bunu sana söylemedim.

bunu sana söylemedim. Tut ki arayacağı tuttu.

Not: Yeterlilik fiilleri (-ebilmek, -abilmek) olasılık anlamı taşıdığı için, bu fiillerle olasılık zarflarının aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.

Belki yarın sana geliriz. (Doğru)

Belki yarın sana gelebiliriz. (Anlatım Bozukluğu)

Yaklaşıklık Zarfları: Fiillerin anlamını etkileyen, ayrıca miktar ve zaman zarflarına yaklaşıklık anlamı katan zarflardır. Bu zarflar, cümleye tam değil, ona yakın, biraz fazla gibi anlamlar kazandırır.

Aşağı yukarı 3 gündür aramadı.

3 gündür aramadı. Hemen hemen bir haftadır uğramıyor.

Üleştirme Zarfları: Üleştirmeli sayı kelimelerinin genellikle ikileme biçiminde fiil ve fiilimsilere yönelik olarak kullanılmasıdır.

Öğrencileri içeri ikişer ikişer aldılar.

aldılar. Teker teker geçer otoban çizgileri.

Sınırlama Zarfları: Fiillere ölçü ve zaman bakımından bir sınırlandırma getiren sınırlama zarflarının başlıcaları; en erken, en geç, en az, en çok, ancak gibi sözcüklerdir.

En geç 1’de ordayım.

1’de ordayım. Trafik yüzünden ancak

Durum Zarfına Hangi Soru Sorulur?

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerinin, cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de durum zarfı sorusu nedir sorusudur. Bir durum zarfını cümle içinde saptanabilmesi için fiile sorulması gereken soru nasıl sorusudur.

Durum Zarfı Ekleri

Durum zarfları eklerden daha çok sözcüklerle ifade edilebilen kelimelerdir. Cümle içindeki durum zarfları bir cümlede, eyleme sorulacak nasıl sorusuyla kolaylıkla bulunabilmektedir.

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