Kısaca tanımlamak gerekirse bir eyleme dilek ve tasarlama anlamı katan kipler olarak ifade edilen dilek kipleri eki nelerdir? Dilek kipine örnek cümleler nasıl kurularlar? İşte, dilek kipleri ile alakalı tüm ayrıntılar.

Dilek Kipleri Kaça Ayrılırlar?

Eyleme bir anlam ve bir tasarlama anlamı katan dilek kipleri; bir işi, oluşu, hareketi zamana bağlı olmaksızın bildiren kiplerdir. Hepsinde kendini göstermeyen bir gelecek zaman anlamı sezilen dilek kipleri, bu özelliğinden dolayı zamana göre değil anlamlarına göre adlandırılarak 4 farklı türe bölünmüşlerdir. Şimdi gelin bu 4 ayrı başlığı hep birlikte örnekler üzerinden inceleyelim:

İstek kipi

İstek kipi, fiile niyet, istek ve arzu gibi anlamları katan bir dilek kipidir. Yapılan işin arzu edildiğini ve istendiğini gösteren istek kipleri, fiillerin kök veya gövdelerine “-e, -a” eklerinin getirilmesiyle yapılır. İstek kiplerinin olumsuzu yapılmak istendiğinde ise “-me, -ma” ekleri kullanılır.

Yarın pazardan biraz sebze alayım , sana getireyim .

, sana . Bu gece erken yatayım, yarın okulda uykulu görünmeyeyim .

. Eğer o kadar pahalıysa almayayım .

Dilek – Koşul Kipi

Dilek ya da koşul tipi bağlı bulunduğu işi ya da olayı şart ve dileğe bağlayan kipler olarak tarif edilmektedir ve bu kipler fiil kök ya da gövdelerine “-se, -sa” eklerinin getirmesiyle yapılırlar. Dilek kiplerinin olumsuzunun yapılmasında da tıpkı istek kipinde olduğu gibi “-me, -ma” ekleri kullanılmaktadır.