Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Deneme Nedir, Özellikleri Nelerdir? Deneme Yazısı Örnekleri
ABONE OL

Deneme nedir, özellikleri nelerdir? Deneme yazısı örnekleri

Yazarın, herhangi bir konuda olan duyguları, düşünceleri ve kanaatlerini paylaşmak için kesin bir yargıya varmadan yazdığı yazılara edebiyatta deneme adı verilmektedir. Avrupa’da Montaigne ile başlayan, Türk edebiyatında ise Tanzimat sonrası Servet-i Fünun döneminde karşımıza çıkan deneme, günümüzde sıklıkla başvurulan yazı türlerinden bir tanesidir. Deneme hakkındaki ayrıntıları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Deneme Nedir, Özellikleri Nelerdir? Deneme Yazısı Örnekleri
HABERTURK.COM

Özgürce seçilmiş bir konuda yazarın kendiyle konuşur gibi yazdığı bir tür olan deneme yazısı örnekleri nelerdir? Deneme türünün özellikleri nelerdir? İşte, deneme yazısı nedir sorusuna dair tüm detaylar…

Deneme Nedir?

Deneme; bir yazarın gözlemlediği bir durum ya da olayı, herhangi bir kavram ya da varlıkla ilgili görüşlerini ispat etmeye gerek duymadan yazıya dökmesi olarak tarif edilebilir. Yazarın kendisiyle konuşur gibi bir üslup takınarak yazdığı bir yazı türü olan denemenin inandırıcı olabilmesinin tek şartı, ele alınan ve yazıya dökülen konunun samimiyetle aktarılmasına bağlıdır.

Deneme yazısı nedir sorusuna, toplumsal durum ya da olgulardan daha çok kaleme alan kişinin iç dünyasına yönelik yazılardır cevabı da verilebilir. Çünkü denemeler, yazıyı yazan kişinin kişisel bakış açısını ve fikirlerini sunabilmesi için bir araç konumunda olan yazılardır.

Deneme türlerinin ilk örneklerine Yunan ve Roma Edebiyatında rastlamak mümkündür. Epiktetos, Platon ve Cicero’nun bazı eserlerinde bu türe uygun olarak kaleme alınmış yazılar bulunmaktadır. Günümüzde kullandığımız anlamda denemelerin ilk örneklerini ise 16. yüzyılda görürüz. Denemenin ilk örnekleri, Fransız yazar ve filozof Michel de Montaigne tarafından verilmiş ve yazar, bu yazıların kişisel görüşlerini ve deneyimlerini iletmesi sebebiyle bu türe “essai” (deneme) adını vermiştir.

Türk edebiyatında denemenin ilk örneklerine, Batı edebiyatının da etkisiyle Tanzimat sonrasında rastlamaktayız. Daha önceleri “kalem tecrübesi” olarak isimlendirilen bu tür, ilk kez Servet-i Fünun döneminde karşımıza çıkmış ve Cumhuriyet döneminde ise gelişimini sürdürmüştür.

Deneme Özellikleri

Kişisel görüşleri, kesin bir yargıya varmadan aktaran bir yazı çeşidi olan deneme türünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Deneme türünde yazar; kendi arzusuna göre seçtiği bir konudaki görüşlerini ve düşüncelerini ispatlamaya girişmeden ve okuyucuyu inandırmaya çalışmadan aktarır.
  • Denemeler, ele alınan konuların rahat ve akıcı bir şekilde anlatılmasıyla oluşturulur.
  • Yazarın kişisel deneyimlerini aktaran orta uzunluktaki yazılardır.
  • Denemeler için bir konu sınırlaması yoktur. Yazan kişi özgürce bir konu seçer ve o konu hakkındaki fikirlerini aktarır.
  • Denemeleri diğer fikir yazılarından ayıran en önemli özellik, soyut ancak evrensel konuların işlenebilmesidir. Denemelerde aşk, ahlak, etik, güzellik, kültür gibi konulara rastlamak mümkündür.
  • Denemeler de tıpkı makaleler gibi düşünsel bir alt yapıyla yazılırlar ancak denemeler, makalelerden daha kısa yazılardır.
  • Denemelerde çeşitli bilim dallarına ait kavramlara yer vermek yerine, günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimelere başvurulur. Bu sebeple bu türde verilen yazılar geniş kitleler tarafından rahatlıkla okunabilmektedir.

Deneme Örnekleri

Yukarıda detaylı bir şekilde tanımlanan deneme yazısı örnekleri aşağıda verilmiştir:

  • “En önemsiz ve en anlamsız sıkıntılar en fazla can yakan sıkıntılardır ve aynen küçük harflerin gözleri daha fazla yorması gibi, küçük meseleler de bizi daha fazla tedirgin eder. Ufak tefek sıkıntılar bizi tek bir büyük sıkıntıdan daha fazla incitir. Evdeki dikenler ne kadar sık ve ne kadar inceyse, bizi o kadar sert ve farkına varmaksızın yakalar ve ısırırlar.”
  • “Çok gariptir; çağımızda işler o hale geldi ki felsefe, anlayışlı insanlar arasında bile, ne teorik ne pratik hiçbir yararı ve değeri olmayan boş ve kuru bir laf olup kaldı. Bence bunun nedeni, felsefenin ana yollarını sarmış olan safsatalardır. Felsefeyi, çocuklar için ulaşılmaz, asık suratlı, çatık kaşlı ve belalı göstermek büyük bir hatadır. Onun yüzüne bu sahte, bu kaskatı bu çirkin maskeyi kim takmış?”
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dede Korkut Hikayeleri Özeti: Dede Korkut Hikayeleri Özellikleri Nelerdir, Kaç Hikayeden Oluşuyor?
GÜNDEM Dede Korkut Hikayeleri özeti
Gaziantep'te kaçakçılık ve kumar operasyonları: 6 gözaltı
GÜNDEM Gaziantep'te kaçakçılık ve kumar operasyonları: 6 ...
Alfabedeki Kalın ve İnce Sesli Harfler Nelerdir? Türkçede Sesli Harflerin Arasındaki Ahenk Nedir?
GÜNDEM Alfabedeki kalın ve ince sesli harfler
Adlaşmış Sıfat Nedir? Örnekler ile Adlaşmış Sıfat Konu Anlatımı ve Özeti
GÜNDEM Adlaşmış sıfat nedir?
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Aile Destek Programı nedir, ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak, şartları neler?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödeme tarihleri
Orta Gelirliye TOKİ Konut kampanyası başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor, kredi faiz oranı ve peşinat ne kadar?
GÜNDEM Orta Gelirliye Konut kampanyası başvuruları...
ÖSYM ile 2023 KPSS başvuru tarihleri! KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, alan bilgisi sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM ÖSYM ile 2023 KPSS başvuru tarihleri!
ÖSYM sınav takvimi 2023! YKS başvuruları başladı mı? 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM 2023 YKS sınav takvimi...
Otoyol ve köprü ücretleri artacak mı, bu yıl zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
GÜNDEM Otoyol ve köprü ücretleri...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.