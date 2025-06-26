Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 4-1 mağlup olarak ikincilikle yetinen Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Sırp başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin beşinci maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Alimpijevic, "Takımımla, bu kulüple gurur duyuyorum. Bu kulübün başantrenörü olduğum için çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Birçok kez gururumuzun ve saygınlığımızın olduğunu kanıtladık. Kulübümüz için karakterli bir şekilde oynadık." diye konuştu.