Dusan Tadic'in dikkat çeken derbi performansı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçı Sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Batshuayi'nin bulduğu golde asist yapan 35 yaşındaki Sırp futbolcu Dusan Tadic derbilerde 3 gol 4 asist ile takımına önemli katkı sağladı.

Son olarak Beşiktaş derbisinde asist yapan Tadic bu sezon derbilerde sergilediği performansları ile dikkatleri üzerine çekti.

REKLAM Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta 2 golle katkı sağlayan Tadic, 15. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

30. haftada Trabzonspor ile oynanan maçta 2 asist yapan 35 yaşındaki futbolcu, 34. haftadaki Beşiktaş maçında da 1 asist yaptı ve derbidelerde 3 gol - 4 asist istatistiğine ulaştı.

Tadic, sadece 18. haftada oynanan ve 0-0 sonuçlanan Galatasaray maçında skor katkısı üretememiş oldu.