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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic: Yemememiz gereken goller yedik - Futbol Haberleri

        Dusan Tadic: Yemememiz gereken goller yedik

        Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, 3-1 yenildikleri Glasgow Rangers maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yemememiz gereken goller yedik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 23:35 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:35
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        "Yemememiz gereken goller yedik"
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin oyuncularından Dusan Tadic, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "YEMEMEMİZ GEREKEN GOLLER YEDİK"

        Karşılaşmayı değerlendiren Tadic, "Kesinlikle beklenmedik netice. Rangers kaliteli ama biz de kaliteli takımız. Yemememiz gereken, kolay goller yedik. Çok daha organize olabilirdik. Yapmış olduğumuz hataları cezalandırdılar." dedi.

        "ORAYA GALİBİYET İÇİN GİDECEĞİZ"

        İskoçya'ya galibiyet için gideceklerini söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Turun ilk devresini oynadık. Oraya galibiyet için gideceğiz. Amacımız tur atlamak için iyi bir netice olacak orada." ifadelerini kullandı.

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