Düşüş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerinde Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding ve Jeffrey Dean Morgan'ın yer aldığı film, 2022 yılında vizyona girdi. Film, yüksek televizyon yayın kulesinin tepesine (610 m) tırmanan ve orada mahdur kalan iki kadını konu almaktadır. Peki, "Düşüş (The Fall) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

DÜŞÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

En yakın arkadaşlar Becky ve Hunter, Becky'nin dengesini kaybedip düşerek ölen kocası Dan ile bir dağa tırmanırlar. Bir yıl sonra, Becky tırmanmayı bırakır ve kendini eve kapatır. Dan'in onun için doğru adam olmadığını öne sürdüğü için babası James'ten uzaklaşır. Hunter, Dan'in ölüm yıldönümünden hemen önce, onu bir şifa biçimi olarak Dan'in küllerini dağıtabileceği çölde hizmet dışı bırakılmış 2.000 fit (600 m) B-67 TV Kulesi'ne tırmanmaya davet eder. Becky başlangıçta reddeder, sonra fikrini değiştirir ve sonunda Dan'in ölümünden sonra devam edebilmek için gitmeyi kabul eder. En iyi arkadaşlar Becky ve Hunter kendilerini 600 metrelik bir radyo kulesinin tepesinde bulurlar.