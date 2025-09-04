Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Düşüş (The Fall) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş ne zaman çekildi?

        Düşüş (The Fall) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Düşüş (The Fall) filmi, beyaz perdenin ardından 4 Eylül Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Scott Mann, Jonathan Frankt tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Scott Mann oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Düşüş (The Fall) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Düşüş (The Fall) filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 04.09.2025 - 18:33 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:33
        Düşüş (The Fall) filminin konusu
        Düşüş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerinde Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding ve Jeffrey Dean Morgan'ın yer aldığı film, 2022 yılında vizyona girdi. Film, yüksek televizyon yayın kulesinin tepesine (610 m) tırmanan ve orada mahdur kalan iki kadını konu almaktadır. Peki, "Düşüş (The Fall) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        DÜŞÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        En yakın arkadaşlar Becky ve Hunter, Becky'nin dengesini kaybedip düşerek ölen kocası Dan ile bir dağa tırmanırlar. Bir yıl sonra, Becky tırmanmayı bırakır ve kendini eve kapatır. Dan'in onun için doğru adam olmadığını öne sürdüğü için babası James'ten uzaklaşır. Hunter, Dan'in ölüm yıldönümünden hemen önce, onu bir şifa biçimi olarak Dan'in küllerini dağıtabileceği çölde hizmet dışı bırakılmış 2.000 fit (600 m) B-67 TV Kulesi'ne tırmanmaya davet eder. Becky başlangıçta reddeder, sonra fikrini değiştirir ve sonunda Dan'in ölümünden sonra devam edebilmek için gitmeyi kabul eder. En iyi arkadaşlar Becky ve Hunter kendilerini 600 metrelik bir radyo kulesinin tepesinde bulurlar.

        DÜŞÜŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Grace Caroline Currey - Becky Connor

        Virginia Gardner - Shiloh Hunter

        Mason Gooding - Dan Connor

        Jeffrey Dean Morgan - James Conner

