ALTIN FİYATLARI 30 Haziran Perşembe günü yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatları aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürü Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Haziran Perşembe günü güncel altın fiyatları tablosu...

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