- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de yağmur nedeniyle çöken duvarın içinde 600 yıllık Altınboğa Medresesi'ne ait vakfiyenin bir parçası ortaya çıktı.
AA'nın haberine göre merkez Artuklu ilçesinin Medrese Mahallesi'nde, 14. yüzyılda Artuklu Hükümdarı Melik Mansur Ahmet Küçük'ün veziri Alaaddin Altınboğa tarafından yaptırılan Altınboğa Medresesi zamanla tahribata uğradı.
Bugün duvar, çeşme ve türbesi kalan medresenin bulunduğu alanda yer alan bir evin duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı.
Yıkılan duvarın yakınından geçen bir turist tarafından duvarda, medreseye ait bilgilerin yer aldığı vakfiyenin bir parçasının olduğu görüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine yapının daha fazla zarar görmemesi için Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı'nın talimatıyla söz konusu bölgede çalışma başlatıldı.
"DUVARDA TAŞ OLARAK KULLANILDIĞI İZLENİMİNİ VERİYOR"
Araştırmacı-yazar İbrahim Yüksel, yaptığı açıklamada, Mardin'de 16 medrese bulunduğunu, bu medreselerden birçoğunun restore edilerek bugüne ulaştığını söyledi.
Ancak bu yapılardan bazılarının yıkıldığını ifade eden Yüksel, bunlardan Altınboğa Medresesi'nin de 19. yüzyılda yıkılmaya başladığını aktardı.
Yüksel, medresenin çöken, çeşme ve türbe dışındaki bölümlerine ait taşların tarihi kaynaklara göre o dönemde inşa edilen yapılarda kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu medrese Artuklu vezirlerinden Alaaddin Altınboğa tarafından yaptırılmış. Mısır, Şam ve daha birçok vilayette valilik yapan Altınboğa daha sonra Mardin'e gelerek bu medreseyi inşa ediyor. Tarihi kaynaklar medresenin muhteşem bir kapısı olduğundan bahseder. Şu anda ise medrese arkeolojik çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü sınırlarını tespit etme gerekliliği var. Çeşme ve medresenin giriş kapısının yaklaşık 1,5 metrelik kısmı ayakta. Bunun dışındaki alanlar sonradan inşa edilen yapıların yıkılmasıyla daha detaylı ortaya çıkacaktır.''
Yüksel, son yağışlarla medreseye ait bir parçaya ulaşıldığına dikkati çekerek, vakfiyenin yapı hakkındaki genel bilgileri içerdiğini aktardı.
"Sonradan inşa edilen duvarın içinden çıkmış olması, bu duvarda taş olarak kullanıldığı izlenimini veriyor.'' diyen Yüksel, çevredeki duvarların incelenmesi halinde başka parçaların da çıkabileceğini belirtti.
Yüksel, vakfiyenin tarihi eser özelliği taşıdığını dile getirerek, "Vakfiye medresenin künyesi. İnşa eden, vakfeden ile ilgili bilgiler verir. Ayrıca dönemin şartları hakkında da vereceği muhakkak ki mesajlar vardır. Bir an önce araştırma yapılarak medresenin sınırlarının ortaya çıkarılmasını ve restore edilerek gün yüzüne çıkarılmasını arzu ediyoruz'' diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Dede, medrese yakınlarındaki bir evde yıllardır yaşadığını vurgulayarak "Orada doğdum, orada büyüdüm. Ezelden beri orası medrese. Yetkililerin o bölgede çalışma yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.