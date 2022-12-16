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Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!

Geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle ekranlara gelen Duy Beni adlı dizide boy gösteren Ege Kökenli, sosyal medya hesabında yaptığı gönderilerle adından söz ettiriyor. Kökenli'nin siyah elbiseli fotoğrafları Instagram'da büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun eşi bile kayıtsız kalamadı.

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  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!

    Geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle ekranlara gelen Duy Beni adlı dizide başrollerden biri olan Ege Kökenli, sosyal medya hesabında yaptığı gönderiler dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına ilk yorum eşinden geldi.
  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!

    Ege Kökenli 4 Ağustos tarihinde uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu. Kökenli'nin son paylaşımına eşinden ''Analar neler doğuruyor be'' yorumu geldi.
  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!

    Başarılı oyuncunun siyah elbisesiyle verdiği pozlarına, meslektaşları Özgecan Gürel, Alp Navruz ve Burak Can'dan beğeni geldi.
  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!

    Geçtiğimiz günlerde kulak küçültme operasyonu geçirdiğini açıklayan 29 yaşındaki güzel oyuncunun Instagram hesabında 3.1 milyon takipçisi bulunuyor.
  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!

    İşte Ege Kökenli'nin binlerce beğeni ve yorum alan gönderileri...
  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!
  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!
  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!
  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!
  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!
  • Duy Beni dizisinin oyuncusu pozlarıyla dikkat çekti! Ege Kökenli'nin fotoğraflarına eşi bile kayıtsız kalamadı!

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