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Duygu Asena Roman Ödülü 'Ev' romanıyla Nermin Yıldırım'ın oldu

Kadın hakları, özgürlük ve eşitlik konularındaki kitapları ve fikirleri ile iz bırakan yazar Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü’nün bu seneki sahibi Ev adlı romanıyla hep kitap yazarı Nermin Yıldırım oldu.

Duygu Asena Roman Ödülü 'Ev' romanıyla Nermin Yıldırım'ın oldu


Doğan Kitap tarafından Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için her yıl düzenlenen “Duygu Asena–Kadının Hâlâ Adı Yok Roman Ödülü” sonuçlandı. Doğan Hızlan başkanlığında toplanan ve Asuman Kafaoğlu Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve Elif Tanrıyar’dan oluşan seçici kurul, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü pandemi sebebiyle online toplandı ve oy birliği ile Nermin Yıldırım’ın Ev adlı eserini ödüle layık gördü.

Yıldırım, kadın olmanın her halini ele alan bir yazar

Jüri, ödül gerekçesinde; “İlk romanı Unutma Beni Apartmanı’ndan itibaren hikâyelerini kişisel ve toplumsal bellek ekseninde kuran Nermin Yıldırım, son romanı Ev’le edebiyattaki duruşunu koruyarak kurgu ve dildeki maharetini bir üst çıtaya taşımıştır. Yarattığı karakteriyle dikkat çeken Ev, roman kahramanın varoluş yolculuğunu tüm okurlar için empati kurabilecekleri bir serüvene dönüştüren başarılı bir roman. Yıldırım, kadın roman kahramanlarına yaptığı yoldaşlıkla onları toplumsal normlara sıkışmış halleriyle işlemenin aksine kahramanları aracılığıyla okura zorlanarak dahi olsa açacağı kapıları, gidecek yolları göstermekten çekinmiyor. Duygu Asena ismiyle yan yana gelmesinden mutluluk duyduğumuz Nermin Yıldırım’a, Türkçe edebiyata verdiği emeği için teşekkür ediyor, edebiyatıyla kadın olmanın her halini ele alarak yürüdüğü bu yolda Duygu Asena Roman Ödülü’nü oybirliği ile verdiğimizi açıklamaktan sevinç duyuyoruz” cümlelerine yer verdi.

Nermin Yıldırım
Nermin Yıldırım


Ödülü Mor Çatı Vakfı’na bağışlıyor

Ödülün bu yılki sahibi Nermin Yıldırım ise “Edebiyatı ve kız kardeşliği kendine ev bellemiş biri olarak, bu ödülün benim için manası çok büyük. Kalemimi, hayatını kadın mücadelesinin görünür kılınmasına adamış olan Duygu Asena’nın kıymetli adıyla onurlandıran değerli jüri üyelerine, Doğan Kitap’a ve elbette tüm okurlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu ödülün manevi karşılığını ömrüm boyunca kalbimde taşıyacağım ve ona layık olmaya çalışacağım” dedi. Ödülün maddi karşılığını ise şiddet gören kız kardeşleriyle dayanışmak için –evvelce sevgili Gaye Boralıoğlu’nun da yaptığı gibi– Mor Çatı Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan Yıldırım, “Bazen sesler kısılmış, umutlar azalmış, karanlık her yanı sarmış gibi görünebilir. Ama kitaplara, dayanışmaya, tünelin ucundaki o muazzam ışığa ve el ele yürüyerek muhakkak aydınlığa çıkacağımıza canı yürekten inanıyorum. İnanıyorum” diyerek duygularını ifade etti.

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