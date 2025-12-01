Habertürk
        Duygu Kaya Kumarki'den, İsmail Hacıoğlu'na: Ayağına tek bir taş değmesin - Magazin haberleri

        Duygu Kaya Kumarki'den, İsmail Hacıoğlu'na: Ayağına tek bir taş değmesin

        Geçtiğimiz aylarda İsmail Hacıoğlu ile ikinci kez evlenen Duygu Kaya Kumarki, eşinin doğum günü için yaptığı romantik paylaşım dikkat çekti

        Giriş: 01.12.2025 - 19:01 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:16
        "Ayağına tek bir taş değmesin"
        İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016’da evlenmiş ve Yemin adını verdikleri kızlarının doğumuyla ailelerini büyütmüştü. Çift, 2020'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmış ancak ayrılığın ardından ilişkilerine birkaç kez yeniden şans vermişti.

        Geçtiğimiz aylarda yeniden barışan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, ilişkilerini ikinci kez evlilikle taçlandırdı. Ağustos ayında İstanbul Boğazı’nda teknede sade bir törenle dünya evine giren çift, mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne sermişti.

        Duygu Kaya Kumarki, eşinin doğum günü için Instagram hesabından romantik bir mesaj yayınladı. Kumarki paylaşımında; "Var olduğun için benim içim hep kelebek… İsmail Hacıoğlu, upuzun ömrün olsun ve ayağına tek bir taş değmesin. Kocam, seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllar" ifadelerini kullandı.

        Ünlü oyuncu ise eşinin paylaşımına; "Seninle" yorumuyla karşılık verdi.

        #İsmail Hacıoğlu
        #Duygu Kaya Kumarki
