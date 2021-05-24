"ŞEYMA BENİ ENGELLEMİŞ"

YouTube kanalındaki makyaj videolarıyla tanınan fenomen, çektiği bir videoda, Reynmen'in kendisini engellediğini söyleyip buna şaşırdığını dile getirmişti. Özaslan, ayrıca Şeyma Subaşı ile ilgili de açıklama yapmıştı.

Duygu Özaslan, "Şeyma Subaşı sevdiğim biri, tanışıklığım var; bir süredir hikayesini görmediğimi fark ettim. Bir gün Büşra'ylaydık bir bakayım dedim. Engellemiş beni story'sinden. Böyle bir şey yapıldığını bile yemin ederim bilmiyordum" demişti.