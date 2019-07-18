Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Düzce'de heyelan! Köy yolları ulaşıma kapandı

Düzce'de heyelan! Köy yolları ulaşıma kapandı

AA

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmak için ekipler çalışma başlattı

düzce

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yağışın sürdüğü bölgede, sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkan vatandaşlar, ekiplerin gelmesini bekliyor.

Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürüyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede heyelan nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Tüp patladı evler alev alev yandı: 1 ölü
GÜNDEMTüp patladı evler alev alev yandı: 1 ölü
Celal Uzunkaya kimdir? Eski Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya'nın hayatı
GÜNDEMCelal Uzunkaya kimdir?
Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı
GÜNDEMEmniyet Genel Müdürü değişti
Mehmet Aktaş kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürlüğü Mehmet Aktaş'ın hayatı
GÜNDEMMehmet Aktaş kimdir?
MEB 2019 LGS takvimi: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMLGS tercihleri ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 İOKBS Bursluluk sınav takvimi
GÜNDEMBursluluk sınav sonuçları ne zaman?
Son dakika açıklama: Dışişleri'nden ABD'ye F-35 tepkisi
GÜNDEMDışişleri'nden Beyaz Saray ve Pentagon'un ...
Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu
GÜNDEMŞırnak'ta yaralanan asker şehit oldu
Rize'de çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
GÜNDEMÇıktığı ağaçta elektrik akımına kapıldı
Gümüşhane'de maden işletmesinin atık borusu patladı!
GÜNDEMMaden işletmesinin atık borusu patladı! Atık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X