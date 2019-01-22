Olay akşam saatlerinde, Düzce'nin Mergiç Mahallesi yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Mevlüt K. kızına mesaj atarak, intihar edeceğini yazdı. Bunun üzerine Mevlüt K.'nın kızı durumu polis ihbar hattına bildirdi.

Babasının Mergiç yolunda boş bir alanda kendisini asacağı ihbarını veren genç kızın tarifi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bölgede yapılan aramada Mevlüt K.'nın bir ağaca kendisini asarak intihar ettiği görüldü. Polis, ipi keserek Mevlüt K.'yı ağaçtan indirdi. Mevlüt K. yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevlüt K. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.