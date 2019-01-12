Düzce'de, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Duraklar köyünde, kanala bırakılan atıklardan yayılan kokudan rahatsızlanan 2 çocuk rahatsızlandı. Çocuklara gelen ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, köylülere ise maske dağıtıldı. Yetkililer, bölgede inceleme başlattı.

2 ÇOCUK RAHATSIZLANDI

DHA'nın haberine göre, Merkez Duraklar köyünde, 1'inci OSB'ye yakın evlerin bulunduğu bölgeden geçen kanala bırakılan atıklardan yayılan koku nedeniyle 2 çocuk rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çocuklara ambulansta oksijen tedavisi uyguladı. Çocuklar, ardından yakınları tarafından başka bir köyde bulunan akrabalarının yanına götürüldü.

KÖYLÜLERE MASKE DAĞITILDI

AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, kokudan etkilenmemeleri için köylülere maske dağıttı. Gelen ekipler de çalışmalarını maske takarak yaptı. Kendilerini kötü hisseden kadınlar ile çocuklar başka köylerdeki akrabalarının yanına götürüldü. AFAD ekipleri, bölgede ölçümlerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'KÖTÜ KOKU 4 GÜNDÜR VAR'

Bir köy sakini, "Biz 4 gündür bu atıklarla sorun yaşıyoruz. Şu an yoğun bir koku var. Organize sanayiden yağmur suyuyla gelen atıklardan zehirlenme oluyor. 4 gün önce yaşadık, çağırdık kimse ilgilenmedi" diye konuştu. Kokudan 2 çocuğu etkilenen Erhan Kurnaz, "Evimize gelmek için mahalleye girdik, ağır bir koku duyduk. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştık. Eve geldiğimde içeride aynı koku vardı. Kanala baktık, kanaldan siyah su akıyordu. Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdim. İlla bir kişinin ölmesi mi gerekiyor? Benim 2 çocuğum etkilendi. Sağlık kontrolünün ardından başka bir köye kardeşimin evine bıraktım. Ben de etkilenmiş durumdayım. Midem bulanıyor. Sesimi duyurmak için son raddeye kadar bekleyeceğim. Sesimi duyurmak için uğraşacağım. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Maskeyi çıkaramıyorum. Şu an genzim yanıyor. Buraya ev yaptık yaşamak istiyoruz. 2 tane fabrika yağmuru fırsat bilip atıklarını buraya atıyorlar" dedi.

'PİS SULAR BU KANALA AKITILIYOR'

Duraklar Köyü Muhtarı Nail Soydaş ise "Bu kanal DSİ'nin drenaj, yani arazileri kurutma kanalı. Sanayi ne hikmetse pis sularını buraya akıtıyor. Bunu gerekli yerlere ilettim, ilgilenmediler" şeklinde konuştu.

'HENÜZ AÇILMAMIŞ AÇILMAYABİLİR'

AA'nın haberine göre, olay yerinde incelemelerde bulunan Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, henüz üretime geçmeyen ve bugün deneme çalışması yapan bir fabrikanın soruna yol açtığını söyledi. Şirket yetkililerine ulaşıldığını ve gerekli çalışmanın yapılacağını anlatan Kartal, "Fabrikaya girip nereden kaynaklandığını tespit edeceğiz. Bu sırada Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gereken işlem yapılacak. Henüz açılmamış bir fabrika ve bundan sonra da açılmayabilir" dedi.

'KOKU CİDDİ MANADA AĞIR'

Çevre kirliliğini oluşturduğu için fabrikanın işlemlerinin bundan sonra durdurulabileceğini vurgulayan Kartal, şunları söyledi: "Kokunun neden kaynakladığını yapılan inceleme sonrası anlayacağız. Fuel oil olarak tahmin ettik ama şüphelerimiz var. AFAD ekiplerimiz bölgede ölçüm yaptı ve herhangi zehirli bir gaz değil. Yağmur yağması sebebiyle bu kokunun oluştuğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Koku ciddi manada ağır."

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