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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

        Düzce'de minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bir yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen tomruk yüklü TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 10'u çocuk 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 05:19
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        Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde TIR'a çarpan yolcu minibüsündeki 10'u çocuk 20 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

        YOL KENARINDA BEKLEYEN TIR'A ÇARPTI

        Otoyolun, Düzce kesimi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde Nasır Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, arızalandığı için yol kenarında bekleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tomruk yüklü TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 10'u çocuk 20 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri Zennure Özay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlandı.

        #Son dakika haberler
        #düzce
        #haberler
        #Anadolu Otoyolu
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