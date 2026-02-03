Habertürk
        Düzce'de uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı, 61 kişi hakkında işlem yapıldı

        Düzce'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 kişi tutuklanırken, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile kullanım aparatları ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:26
        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
        Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

        6 KİŞİ TUTUKLANDI

        İHA'daki habere göre; Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 57 olaya müdahale edilirken 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

        Çalışmalarda; 0,75 gram kokain, 26 adet sentetik ecza, 29,7 gram metamfetamin, 257 gram bonzai, 73,45 gram esrar, 220 gram skunk, 1 gram kenevir, 11 adet ekstasy, 715 adet sentetik ecza maddesi, 2 litre sıvı gübre, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve 1 adet iklimlendirme ele geçirildi.

        #düzce
        #Son dakika haberler
