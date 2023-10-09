Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

        DÜZCE'de,D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkisinde beton bariyerlere çarparak devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:44 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE'de,D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkisinde beton bariyerlere çarparak devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. 

        Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinin Darıyeri Hasanbey Köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Hakan Baymış idaresindeki 20 AAU 075 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ortada bulunan beton bariyerlere çarparak devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada araçta bulunan tomruklar yola savruldu. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola savrulan tomruklar ise karayolları ekiplerinin çalışması sonucu toplandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Keban'da binlercesi kıyıya vurdu!
        Keban'da binlercesi kıyıya vurdu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi ulaşımı aksattı
        Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi ulaşımı aksattı
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de araçta eroin ile yakalanan 3 şüpheliye tutuklama
        Düzce'de araçta eroin ile yakalanan 3 şüpheliye tutuklama
        Akçakoca'da balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı
        Akçakoca'da balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı
        Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 3 bin 868 ton iç fındık ihraç edildi
        Düzce'den AB ülkelerine 9 ayda 3 bin 868 ton iç fındık ihraç edildi