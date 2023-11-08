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        Park halindeki araca çarpan cip ters döndü; 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

         DÜZCE'de parkhalindekihafif ticari araca çarpan cip, takla atarak ters durdu. İki araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:00
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        Park halindeki araca çarpan cip ters döndü; 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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         DÜZCE'de parkhalindekihafif ticari araca çarpan cip, takla atarak ters durdu. İki araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Düzce Adliyesi önünde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine ilerleyen Mustafa Hızal (63) yönetimindeki 81 ACY 375 plakalı cip, yolun ters şeridine park eden Murat Bozkurt (42) yönetimindeki 14 ES 944 plakalı hafif ticari araca çarpıp takla atarak ters durdu. Kazada, cip sürücüsü Mustafa Hızal ile hafif ticari aracın sürücüsü Murat Bozkurt ile araçta bulunan Oğuzhan Aktürk yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cipin hafif ticari araca çarptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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