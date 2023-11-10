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        Düzce'de 'Change' otomobil operasyonu: 2 gözaltı

         DÜZCE'ninGölyakailçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerine yapılan baskında, yabancı plakalı ve plakasız araçların motor şasi numaralarının değiştirilerek başka araçlara eklendiği ve bu şekilde 'Change' otomobil olarak piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Otomobiller Gümrük Genel Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:10
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        Düzce'de 'Change' otomobil operasyonu: 2 gözaltı
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         DÜZCE'ninGölyakailçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerine yapılan baskında, yabancı plakalı ve plakasız araçların motor şasi numaralarının değiştirilerek başka araçlara eklendiği ve bu şekilde 'Change' otomobil olarak piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Otomobiller Gümrük Genel Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan sanayi sitesi içerisinde bir dükkanda yabancı plakalı ve plakasız araçların motor şasi numaralarına monte edilerek piyasaya sürüldüğünü tespit edildi. Gölyaka sanayi sitesi içerisindeki H.U. ve Y.S. isimli 2 şüphelinin dükkanına baskın yapıldı. Operasyonda, 'Change' otomobil olarak piyasaya sürülmeye hazırlanan, 7´si Macaristan, 2´si Türkiye plakalı ve 7´si ise plakasız olmak üzere 16 adet otomobil bulundu. Otomobillerin parçalandığı ve birleştirme işlemi yapıldığı belirlendi. Otomobiller, Gümrük Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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