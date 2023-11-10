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        Düzce'de 2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi

         DÜZCE'de,polisindurdurup arama yaptığı bir TIR'da kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. TIR'a, daha önce de kaçakçılıkta kullanıldığı için el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:40
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        Düzce'de 2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi
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         DÜZCE'de,polisindurdurup arama yaptığı bir TIR'da kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. TIR'a, daha önce de kaçakçılıkta kullanıldığı için el konuldu.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; daha önce kaçakçılık suçundan yakalanarak el konulan ve sahibine teslim edilen Tarık K. yönetimindeki 31 ACR 87 plakalı TIR takibe alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'ı Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde durdurdu. TIR'da yapılan aramalarda kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü Tarık K. gözaltına alındı. TIR'a ise el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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