Düzce'de 2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi DÜZCE'de,polisindurdurup arama yaptığı bir TIR'da kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. TIR'a, daha önce de kaçakçılıkta kullanıldığı için el konuldu.

DÜZCE'de,polisindurdurup arama yaptığı bir TIR'da kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. TIR'a, daha önce de kaçakçılıkta kullanıldığı için el konuldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; daha önce kaçakçılık suçundan yakalanarak el konulan ve sahibine teslim edilen Tarık K. yönetimindeki 31 ACR 87 plakalı TIR takibe alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'ı Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde durdurdu. TIR'da yapılan aramalarda kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü Tarık K. gözaltına alındı. TIR'a ise el konuldu.