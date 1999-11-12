Düzce depreminin 24'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi (2)

18.57´DEDUALAROKUNDU, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Düzce Valiliği tarafından anma programı düzenlendi. Programda Anıtpark Meydanı'nda depremin meydana geldiği saat olan 18.57´de Kur´an-ı Kerim okundu. Ayrıca depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Alanda bulunan itfaiye, AFAD, STK´lara ait arama ve kurtarma araçları deprem saatinde siren çaldılar

Anma törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, daire amirleri, depremde vefat eden vatandaşların yakınları ve Düzceliler katıldı.