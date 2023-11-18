Ormanda mantar toplarken kayboldu; minarenin ışıklarıyla yolu buldu DÜZCE´demantartoplamak için girdiği ormanda kaybolan İbrahim Pak (75), tepeye çıkınca gördüğü cami minaresinin ışıklarını takip ederek yola inmeyi başardı. Üç saat boyunca ormanda aranan Pak, sağlık kontrolünün ardından evine gitti.

DÜZCE´demantartoplamak için girdiği ormanda kaybolan İbrahim Pak (75), tepeye çıkınca gördüğü cami minaresinin ışıklarını takip ederek yola inmeyi başardı. Üç saat boyunca ormanda aranan Pak, sağlık kontrolünün ardından evine gitti.

Olay 15.00 sıralarında Düzce Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan 80. yıl Cumhuriyet ormanında meydana geldi. Ailesi ile birlikte ormana mantar toplamak için giren İbrahim Pak, bir süre sonra çocuklarını ve eşini kaybetti. Eşi ve çocukları ormandan çıkarken Pak kayboldu. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen polis, AFAD ve UMKE ekipleri Pak'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, İbrahim Pak´ın arandığı bölgenin tam aksi yönde bulunan Kent Orman adı verilen mevkisiden ana yola çıktığı öğrenildi. Yola çıkmayı başaran Pak, haber verilen polis ve AFAD ekipleri tarafından ailesinin yanına götürüldü.

Ormandan gördüğü lambaları takip ederek yola çıkmayı başardığını belirten Pak, "Bu akşam ben burada kalırım dedim kendi kendime. Dikenleri söke söke geldim. Yol yok her yer dikenlik. En yukarı çıktım. Yeşil lambalar gördüm, cami minaresinin ışıkları. Onları takip ederek indim. Çocuklarla mantara geldik. Yolumu kaybettim" dedi.

UMKE sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen Pak, ailesine teslim edildi.