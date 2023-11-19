Düzce'de kar, yağmur, fırtına (3)

AKÇAKOCAVEYIĞILCA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede yarın bir gün süreyle eğitime ara verildi. Akçakoca ve Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.