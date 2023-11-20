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        YAYLADA KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN 13 KİŞİ KURTARILDI

        DÜZCE´ninGölyaka ilçesinde bulunan Kardüz yaylasında yoğun kar yağışının ardından mahsur kalan 13 kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin 10 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 01:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 01:08
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        YAYLADA KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN 13 KİŞİ KURTARILDI
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        DÜZCE´ninGölyaka ilçesinde bulunan Kardüz yaylasında yoğun kar yağışının ardından mahsur kalan 13 kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin 10 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası´nda meydana geldi. Cumartesi günü Kardüz yaylasına gezmeye giden 6 kişi geceyi yaylada geçirdikten sonra pazar günü öğlen saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Bir eve sığınan 6 kişinin ihbarı üzerine Düzce Valiliği koordinesinde bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD, UMKE ve jandarma kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler 6 kişiyi kurtarma çalışması yaparken aynı anda 7 kişinin daha yaylada mahsur kaldığı ihbarı geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma ve kar küreme çalışması başlattı. 10 saat süren çalışma sonrası bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri mahsur kalan 13 kişiyi kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan 13 kişiden yaylacı olan 7 kişi evlerine gönderilirken bölgeye gezmeye giden 6 kişi ise Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Yaylacıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

        Görüntü Dökümü:

        -Mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye giden ekiplerin görüntüsü 

        -Ekiplerin mahsur kalanlara ulaşması

        -Mahsur kalanların ilçe jandarma komutanlığına getirilmesi

        -Genel ve detaylar

        DHA-Gündem - Türkiye-Düzce / Gölyaka - Tezcan SOLMAZ

        2023-11-20 01:01:35

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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