Park halindeki işçi servisi alev alev yandı; o anlar kamerada DÜZCE'de,sürücüsününservisini tamamlayıp park ettiği işçi servis minibüsü motor kısmından alev aldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

DÜZCE'de,sürücüsününservisini tamamlayıp park ettiği işçi servis minibüsü motor kısmından alev aldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçesehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Düzce Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerinin taşındığı Mehmet Toprak yönetimindeki 81 ACE 905 plakalı işçi servisi, sürücüsünün servisini tamamlayıp aracını park etmesinin ardından motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede minibüsü sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alev alev yanan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan minibüs kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, minibüsün alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerine gelen Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İsmail Akmanoğlu, "Mehmet arkadaşımız servisini tamamladıktan sonra yemek yemek için evine gelmiş. Bir patlama oluşmuş ve servisin motor kısmı yanmaya başlamış. Allah'tan içinde kimse yokmuş. Servis kullanılmaz hale geldi. En büyük tesellimiz can kaybı ya da yaralanma olmaması. Geçmiş olsun" dedi.