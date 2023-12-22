Ormanda çalışan görevliler, heyelanda toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, ormanda heyelan meydana geldi. Ormanda çalıştıkları sırada olan heyelanı cep telefonuyla kaydeden ekiplerin, olaydan son anda kurtuldukları belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde, Akçakoca ilçesi Deredibi köyünde meydana geldi. Günlerdir etkili olan sağanak sonrası köydeki ormanda heyelan meydana geldi. Bu sırada, kapanan orman yollarını tespit etmek için çalışma yapan Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, heyelan olan yerin yakınında toprak altında kalmaktan sonra anda kurtuldu.

Görevliler, heyelan anını cep telefonu kamerasıyla kaydederken, yaşanan panik anları da görüntüye yansıdı. Görüntüde, görevlilerden birinin, "Aman aman, iyi ki kaçmışız. 5 dakika önce geçtik yahu oradan" dediği duyuldu.