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        Düzce'de sahilde ceset bulundu; Ankara'dan kente gelmiş

        DÜZCE'yeAnkara'dan gelen İlker Er'in (38), kıyıya vurmuş cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:00 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:05
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        Düzce'de sahilde ceset bulundu; Ankara'dan kente gelmiş
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        DÜZCE'yeAnkara'dan gelen İlker Er'in (38), kıyıya vurmuş cesedi bulundu.

        Akçakoca ilçesi Çuhalı Plajı'nda kıyıya vurmuş kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıya vuran kişinin öldüğü belirlendi. Ekipler, cesedin İlker Er'e ait olduğunu, Ankara'dan Akçakoca'ya geldiğini tespit etti. Cenaze otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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