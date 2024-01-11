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        Müşterilerin kimlik bilgileri ile hat çıkarıp, fatura üzerinden cep telefonu almışlar

        DÜZCE'de müşterilerin kimlik bilgileri üzerinden izinsiz telefon hattı çıkartıp, bu hatlarla taksitleri faturalara yansıyacak şekilde cep telefonu ve aksesuar satın alan 3 bayi çalışanından 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:35
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        Müşterilerin kimlik bilgileri ile hat çıkarıp, fatura üzerinden cep telefonu almışlar
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        DÜZCE'de müşterilerin kimlik bilgileri üzerinden izinsiz telefon hattı çıkartıp, bu hatlarla taksitleri faturalara yansıyacak şekilde cep telefonu ve aksesuar satın alan 3 bayi çalışanından 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası kent merkezinde bir telefon bayisini takibe aldı. Ekipler, bayi çalışanlarının müşterilerin kimlik bilgileri üzerinden izinsiz telefon hattı çıkardıklarını ve bu hatlar ile taksitleri faturalara yansıyacak şekilde cep telefonu ve aksesuar satın aldıklarını tespit etti. Bayi çalışanı 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle almış oldukları 1 telefon hattı ve 3 adet cep telefonuna da el konuldu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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