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        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:22
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        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
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        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.

        Ferdi Şanlı idaresindeki 34 FET 456 plakalı hafif ticari araç, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde önünde seyreden H.C. yönetimindeki 50 ACG 933 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Musa Şanlı, bulundukları yerden çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Musa Şanlı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kamyon şoförü H.C. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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