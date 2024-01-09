Kamyonet, kamyona arkadan çarptı; 1 ölü

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan kamyonetteki Musa Şanlı hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ferdi Şanlı idaresindeki 34 FET 456 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Harun Cingitaş idaresindeki 50 ACG 933 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonetteki Musa Şanlı ağır yaralandı. Musa Şanlı, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şanlı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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