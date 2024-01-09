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        Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oldu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:13
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        Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oldu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini gösterdi.

        Dalga boyunun 5 metreye ulaştığı ilçede denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı. Barınaktaki ağlar ve çeşitli malzemeler güvenli alanlara taşındı.

        Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde devam eden sağanak yerini kara bıraktı. Topuk ve Kardüz yaylaları ile Bıçkıyanı köyü, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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