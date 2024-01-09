Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobil yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazanın ardından yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobil yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazanın ardından yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.

        İsmail T. idaresindeki 34 VD 1915 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde bariyere vurarak yol ortasına savruldu. Bu sırada aynı yönden gelen Emrullah D. yönetimindeki 34 GRJ 109 plakalı otomobil de bu araca çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle dumanlar yükselen İsmail T'ye ait otomobil yanmaya başladı. Araçlarından inen sürücüler, alevleri söndürmeye çalıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve jandarma ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaza nedeniyle 2 şeridi kapanan yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Pet şişedeki tehlike!
        Pet şişedeki tehlike!
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oldu
        Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oldu
        Çarpışan 2 otomobilden 1'i yandı, sürücü aracından çıkarak kurtuldu
        Çarpışan 2 otomobilden 1'i yandı, sürücü aracından çıkarak kurtuldu
        Bakan Uraloğlu : Son 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık (2)
        Bakan Uraloğlu : Son 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık (2)
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        Bakan Uraloğlu, "Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi" açılış...
        Bakan Uraloğlu, "Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi" açılış...
        Bakan Uraloğlu: Son 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık
        Bakan Uraloğlu: Son 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık