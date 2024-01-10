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        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, Kaynaşlı ve Gölyaka ilçelerinde ise kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:43
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        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, Kaynaşlı ve Gölyaka ilçelerinde ise kar etkili oldu.

        Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini gösterdi.

        Dalga boyunun 6 metreye ulaştığı ilçede balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

        Sahil kenarındaki bazı iş yerlerinde ise rüzgarın etkisiyle hasar oluştu.

        Öte yandan Gölyaka ve Kaynaşlı ilçeleri ile Beyköy'ün yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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