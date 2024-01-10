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        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:20
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        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aslan, mesajında, basın emekçilerinin halkın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olduğunu vurguladı.

        Vatandaşın haber alma ve bilgi edinmesini sağlayan basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirten Vali Aslan, "Haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasını sağlayan basın etiğine müdrik tüm basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ise kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda çalışmalarını yürüten basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Anayasanın 28. ve devamı maddelerinde de belirtildiği üzere görev yapan, demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olan gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden basın emekçilerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla her türlü şartta görevini fedakarca yapan basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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