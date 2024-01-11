Kadın muhtar ve gönüllü mühendis, eğitime destek için muhtarlık odasını dersliğe çevirdi Düzce'de kadın muhtar ve gönüllü mühendisin dersliğe çevirdiği odada fen ve matematik dersleri gören ortaokul öğrencileri, hafta içinde okulda aldıkları eğitimi pekiştiriyor.

Düzce'de kadın muhtar ve gönüllü mühendisin dersliğe çevirdiği odada fen ve matematik dersleri gören ortaokul öğrencileri, hafta içinde okulda aldıkları eğitimi pekiştiriyor.

Kara Hacı Musa Mahallesi muhtarlığı görevini 15 yıldır yürüten 62 yaşındaki Hanife Gür, kamu kuruluşunda görevli inşaat mühendisi mahalle sakinlerinden 40 yaşındaki İzzet Çınar ile öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla harekete geçti.

Oyun parkının içerisinde yer alan 2 odalı mahalle muhtarlığının bir odasını dersliğe çevirip sandalye, masa ve "kara tahta" koyan Gür ve Çınar, ekim ayında mahalledeki velilerin de desteğiyle 6-7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine etüt yapmaya başladı.

Mühendis Çınar, hafta sonları 3 grup halinde muhtarlıktaki dersliğe gelen toplam 45 öğrenciyle, okulda gördükleri matematik ve fen bilgisi derslerinin konularını tekrar edip, sorular çözüyor.

- Öğrenciler de ebeveynleri de uygulamadan memnun

Muhtar Gür, AA muhabirine, mahalledeki öğrenciler için eğitim anlamında farklı etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Gür, mühendis Çınar'ın öğrencilere yönelik kurs yapma fikrine destek olmak istediğini aktararak, "Gönüllü olarak ders vereceğini söyledi. Biz de hafta sonlarında okulda hafta boyunca gördükleri dersleri pekiştirmek adına çalışmaya başladık." diye konuştu.

Ücretsiz ve gönüllülük esasına göre yaptıkları çalışmanın ailelerden destek gördüğüne değinen Gür, öğrencilerin ve ebeveynlerinin kurslardan memnun kaldığını dile getirdi.

"Gönüllü hocamız sevecen ve çocuklarla çok iyi iletişim kuruyor. Biz de çocuklarla çocuk oluyoruz. Şen şakrak fen ve matematik dersleri veriliyor." diyen Gür, amaçlarının, hafta içi okulda öğrenilen dersleri tekrar etmek olduğunu sözlerine ekledi.

- "Oynayarak gülerek matematik öğrenmeye çalışıyoruz"

İnşaat mühendisi Çınar da hafta içinde görevi olduğunu, hafta sonları ise öğrencilerle bir araya gelip ders yaptıklarını söyledi.

Muhtarlık hizmet binasındaki dersleri gönüllülük esasına göre yürüttüğüne işaret eden Çınar, "Muhtarımız Hanife Hanım ile konuştuğumda buna çok sevindi ve muhtarlığın bir odasını bu proje için kullanılacağını söyledi. Biz de genç arkadaşlarımızla hafta içinde okulda gördükleri dersleri burada işleyerek projeyi yürütmek için 'bismillah' dedik." şeklinde konuştu.

Çınar, öğrencilerin okulda gördükleri konuları pekiştirdiklerini, anlamadıkları noktaları tekrarladıklarını ve sorular çözdüklerini kaydetti.

Kursların birçok kişinin fedakarlığıyla başladığını ve devam ettiğine işaret eden Çınar, "Maddi beklenti içinde değiliz. Öğrenci arkadaşlarımıza 'Siz öğrenmek istediğiniz sürece ben varım.' dedim. Yetişme tarzımızdan kaynaklı, bilginin zekatını vermek istedim. Burada, aslında rabbimin bana verdiği akıl sağlığı ve öğrenme azminin karşılığını, zekatını vermek istedim. Manevi olarak kendimi de iyi hissetmek adına genç kardeşlerime bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bulunduğumuz ortama faydalı olmak düsturuyla projeyi yürütüyorum."

Çınar, "Hanife ablamız bize muhtarlığın kapılarını açtı. Genç kardeşlerimizle oynayarak gülerek matematik öğrenmeye çalışıyoruz. Açıkçası 'korkulan matematiği' yıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Özel, torununun matematik dersini çok sevdiğini dile getirerek, Gür ve Çınar'a bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti.