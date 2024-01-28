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        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu; yakınları cenazeyi almadı

         DÜZCE´de,Yörük köyünde dere içerisinde kadın cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede cansız bedenin Şeyda Altaş'a (29) ait olduğu tespit edilirken, soruşturma başlatıldı. Altaş'ın yakınlarının cenazeyi teslim almayacaklarını söylediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:00
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        Düzce´de derede kadın cesedi bulundu; yakınları cenazeyi almadı
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         DÜZCE´de,Yörük köyünde dere içerisinde kadın cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede cansız bedenin Şeyda Altaş'a (29) ait olduğu tespit edilirken, soruşturma başlatıldı. Altaş'ın yakınlarının cenazeyi teslim almayacaklarını söylediği öğrenildi.

        Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yörük köyünde meydana geldi. Köyde bahçesine giden bir kişi, Kurtsuyu Deresi içinde yüz üstü yatmış halde bir kadın olduğunu fark edip ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kadın dereden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü tespit edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede ise kadının Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyüne kayıtlı Şeyda Altaş olduğu tespit edildi. Altaş´ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        CENAZEYİ KABUL ETMEDİLER

        Bu arada Şeyta Altaş'ın babasının çocukken öldüğü, annesiyle de uzun yıllardır görüşmediği öğrenildi. Bir süre önce evlenip boşandığı öğrenilen Altaş'ın yakın akrabaları ile de aralarındaki miras kavgası sebebiyle görüşmediği belirtildi. Morga çağrılan Altaş'ın yakınları kimlik tespiti yaptı, ancak cenazeyi teslim almayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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