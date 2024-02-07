Caddede karşılaştığı eniştesini vuran kayınbiradere ev hapsi (Yeniden)
SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgiler ile 'Caddede karşılaştığı eniştesini vuran kayınbiradere ev hapsi' başlığıyla tekrar servis ediyoruz.
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YENİDEN
Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,
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