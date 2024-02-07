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        Caddede karşılaştığı eniştesini vuran kayınbiradere ev hapsi (Yeniden)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:10
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        Caddede karşılaştığı eniştesini vuran kayınbiradere ev hapsi (Yeniden)
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        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

        'Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgiler ile 'Caddede karşılaştığı eniştesini vuran kayınbiradere ev hapsi' başlığıyla tekrar servis ediyoruz.

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        YENİDEN

        Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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