Düzce'de Çerkes ve Abhazlar, Kafkas Sürgünü'nde kaybettikleri atalarını andı

DÜZCE'de,1864 Kafkas Sürgünü’nün 160'ıncı yıldönümünde Kafkas kökenli Çerkes ve Abhazlar, atalarını andı, Kafkas dilinde dualar okundu.

Düzce’de, Kafkaslar’dan 1864 yılında sürgün edilen ve binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin ise vatanından ayrılmasına neden olan Kafkas Sürgünü’nün 160'ıncı yılı anma törenleri yapıldı. Kafkas Dernekleri Federasyonu’na bağlı 81 ildeki Kafkas kökenli Çerkes ve Abhazlar ile Abhazya’dan gelen kişilerin katıldığı anma etkinliğinde, ilk olarak Uzun Mustafa Mahallesi’nde bulunan Kafkas Anıtı’na çelenk ve kırmızı karanfil bırakıldı. Törene AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kafkas Dernek başkanları, vatandaşlar ve davetliler katıldı. Kafkas Anıtı’na çelen konulmasının ardından yaklaşık 5 bin kişi Anıtpark Meydanı’na yürüdü. Burada Kafkasya’dan gelen imamlar, Kafkas dilinde dua okudu.

'SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ' Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kafkas kültürünün geleceğe taşınması için Çerkes ve Abhazların yanında olacaklarını ifade ederek, "Bundan 160 yıl önce, 1864 yılında başlayan ve resmi olmayan verilerek göre 1.5 milyona yakın Çerkes’in insanlık dramını ve tarihe geçen bu lekeyi biliyoruz. Sadece 1.5 milyon Çerkes yerinden edilmedi. 500 bine yakın kardeşimiz yollarda, ağır şartlarda hayatını kaybetti. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes Sürgünü'ne ait belgeler bugünlere kadar ulaştı. Siz değerli Çerkes kardeşlerimizin atalarının hatıralarını geleceğe taşıma gayretlerini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

'DİLİMİZİ, KÜLTÜRÜMÜZÜ, GEÇMİŞİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ' Düzce Kafkas Derneği Başkanı Ayşe Yıldız ise geçmişte yaşananlardan ders alınması gerektiğini belirterek, "Kaybettiklerimizi anmak, yaşanan büyük acıları unutmamak ve unutturmamak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Yaşananlardan ders alarak, barış ve kardeşlik için geleceğin temellerini atmak bir o kadar önemlidir. Geçmişin yaralarını sarmak, geleceğe umutla bakmak, bir daha böyle acılar yaşanmaması için çalışmak hepimizin ortak görevidir. Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe daha barışçıl bir dünya bırakmak için çaba göstereceğiz. Dilimizi, kültürümüzü, geçmişimizi asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.