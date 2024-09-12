Devrilen TIR'ın başında yükün kaldırılması için yardım bekledi

Kaza, saat 09.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce Gişeleri bağlantı yolu mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Cengiz yönetimindeki 51 ADJ 120 plakalı kireç yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada yara almayan Cengiz kendi imkanlarıyla aracından çıktı. TIR’ın kupasına sırtını yaslayıp oturan Mehmet Cengiz, araçta yüklü kirecin başka bir araca yüklenmesi için meslektaşlarını telefonla arayıp yardım istedi. Araçta yüklü kireç, Düzce Taşıyıcılar Kooperatifi’nin yönlendirmesiyle başka bir TIR’a yüklendi.

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