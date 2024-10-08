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        Motosiklet, otomobile çarptı; o anlar araç içi kamerasında

        DÜZCE'de otomobilin çarptığı motosikletin hafif yaralanan sürücüsüne ilk müdahaleyi, aracıyla yoldan geçen Doktor Muhammet Engin Özcan yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:50
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        Motosiklet, otomobile çarptı; o anlar araç içi kamerasında
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        DÜZCE'de otomobilin çarptığı motosikletin hafif yaralanan sürücüsüne ilk müdahaleyi, aracıyla yoldan geçen Doktor Muhammet Engin Özcan yaptı. Kaza, Özcan'ın araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Akınlar Mahallesi Ruhi Kurnaz Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinde seyreden motosiklet, ana yoldan dönüş yapan sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kaza başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Yaralı motosikletliye, ilk müdahaleyi kazayı görüntüleyen aracın sürücüsü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Muhammet Engin Özcan yaptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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