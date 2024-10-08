Motosiklet, otomobile çarptı; o anlar araç içi kamerasında

Kaza, saat 08.00 sıralarında Akınlar Mahallesi Ruhi Kurnaz Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinde seyreden motosiklet, ana yoldan dönüş yapan sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kaza başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Yaralı motosikletliye, ilk müdahaleyi kazayı görüntüleyen aracın sürücüsü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Muhammet Engin Özcan yaptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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