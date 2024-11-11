Otoyolda otomobilin çarptığı Gamze, toprağa verildi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu’nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Gamze Çetin’in (30) cenazesi toprağa verildi. Çetin’in mezar taşına ailesi tarafından çiçek resmi çizildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Hendek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden E.P. yönetimindeki 34 KTH 936 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Çetin’e çarptı. Çetin refüje savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gamze Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gamze Çetin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.