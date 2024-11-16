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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Suriye uyruklu baba Tamam Alhaj Hussain (41) hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:45
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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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        DÜZCE’de Anadolu Otoyolu’nda TIR’a arkadan çarpan otomobildeki Suriye uyruklu baba Tamam Alhaj Hussain (41) hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişi, Bolu Dağı mevkisindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mücahit Kaya (28) idaresindeki 34 KKN 583 plakalı otomobil, Davut Aydın yönetimindeki 76 AAN 162 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine otoyol jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mücahit Kaya ile arka koltukta oturan Suriye uyruklu anne Weam Alhaj Hussaın (33) ve çocukları Alan Alhaj Hussaın (1) ile Evan Alhaj Hussaın (7) yaralandı. Aracın ön yolcu koltuğunda oturan Suriye uyruklu baba Tamam Alhaj Hussain yaşamını yitirdi. TIR'ın sürücüsü ise kazada yaralanmadı. Yaralılar, Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Tamam Alhaj Hussaın’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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