Öğrencilerden engelli öğretmenlerine sürpriz kutlama

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde Orhan Özdemir Fen Lisesi öğrencileri, kolları olmayan engelli öğretmenleri için sürpriz öğretmenler günü kutlaması hazırladı. O anlar, sınıfa yerleştirilen kameralarla kayda alındı.

Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi 10-A sınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde kolları olmayan engelli öğretmenleri İsmail Ceylan için sürpriz kutlama hazırladı. Sınıfın 4 ayrı noktasına kameralar yerleştirildi, öğrencilerle görüşmeler yapılarak provalar alındı. Ders zili çaldığında her şeyden habersiz sınıfa giren İngilizce Öğretmeni İsmail Ceylan, ders anlattığı sırada, öğrencilerden biri ayağa kalkarak ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını söylemeye başladı. Diğer öğrenciler de birer ikişer ayağa kalkarak şarkıya eşlik etti. Öğrencilerinin kutlamasından habersiz olan İsmail Ceylan da şarkıya eşlik etti. Şarkının son bölümünde ise Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri ellerinde çiçek ve pasta ile sınıfa girerek kutlamaya ortak oldu. İsmail Ceylan, kendisine yapılan sürpriz kutlamayla büyük mutluluk yaşadı.