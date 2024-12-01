Konuralp'taki kazılarda 2 bin yıllık tiyatro bileti bulundu

DÜZCE’de kazı çalışmalarının devam ettiği Konuralp Antik Tiyatro’da 2 bin yıl öncesine ait pişmiş topraktan yapılan tiyatro bileti ile Dionysos heykeli asa başı Thyrsus bulundu.

Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyan Konuralp bölgesindeki Konuralp Antik Tiyatrosu’nda tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları devam ediyor. Kazılar çerçevesinde yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen ve pişmiş topraktan yapılan, üzerinde Roma rakamı ile V (5) yazan, ön yüzeyinde ise siyah firniş üzerinde kazıma tekniğinde gül motifi bulunan tiyatro bileti ile Dionysos heykeli asa başı Thyrsus bulundu.